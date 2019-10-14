«Ні – капітуляції!»: Офіс президента «прикрасили» наліпками



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Фото: УНН

На будівлю Офісу Зеленського активісти прикріпили фото загиблих захисників Батьківщини та наліпки з гаслами проти капітуляції

Сьогодні після завершення віче на Майдані Незалежності у Києві активісти вирушили до Офісу президента, аби ще раз нагадати, чому вони проти відведення військ на Донбасі.

Як «нагадування» активісти вирішили обліпити стіни Офісу президента України наліпками із різними повідомленнями: «Ми - це Україна», «Донбас - це Україна», «Ні формулі Штайнмаєра», «Слава Україні», «Ні - капітуляції», «Росія - це ворог» та ін.

Активісти також скандували різноманітні гасла. Найчастіше - «Банду - геть».

Нагадаємо, що перед цим учасники акції «Ні капітуляції», що сьогодні проводили віче на Майдані Незалежності у Києві, вимагали відставки керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Активісти озвучили основні вимоги до президента Володимира Зеленського. Зокрема, це заборона впровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України; заборона впровадження амністії для бойовиків так званих ДНР і ЛНР; заборона відведення українських військ від лінії розмежування; заборона будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО і заборона проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території так званих «ДНР» і «ЛНР» до отримання повного контролю по усій довжині україно-російського кордону..