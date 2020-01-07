Пристайко закликав Німеччину постачати зброю в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пристайко підкреслив, що Німеччина - один з найпотужніших експортерів зброї у світі

Очільник Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко закликав ФРН надати Україні військову допомогу.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild.

Пристайко підтвердив, що Зеленський хотів би бачити військову допомогу від Німеччини.

«Звичайно! Це - не моя особиста думка. Всього кілька країн у світі надають військову підтримку Україні. Німеччина - один з найпотужніших експортерів зброї у світі, попри мирну зовнішню політику. Ці озброєння потрібні і нам», - підкреслив міністр.

За його словами, щоразу як українські фірми намагаються укласти контракти з німецькими підприємствами, домовленості зриваються в останній момент з «неочевидних, ймовірно політичних мотивів».

«Всього кілька країн у світі надають військову підтримку Україні. Німеччина — один з найпотужніших експортерів зброї у світі, попри мирну зовнішню політику. Ці озброєння потрібні і нам. Однак, щораз, коли наші фірми намагаються укласти контракти з німецькими підприємствами, ці домовленості зриваються в останній момент з неочевидних, ймовірно політичних мотивів. Ми сподіваємось, що у майбутньому це зміниться. Просто проаналізуйте, куди Німеччина експортує зброю. Чому не нам? Ми — може й неідеальна, але цілком демократична держава, яка вимушена захищатися. Не можна це не враховувати», — сказав український міністр.