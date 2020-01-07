Пристайко запевняє, що «нормандська зустріч» не відновила довіру до Росії



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Вадим Пристайко заявив, що у нової влади небагато успіхів у втіленні стратегії деокупації непідконтрольних територій

Глава МЗС підкреслив, що навіть після зустрічі у нормандському форматі війська РФ продовжують вбивати та ранити українських військових

«Нормандська зустріч» та обмін полонених не призвели до відновлення довіри до Росії, українська влада знає, хто є агресором, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Про це глава МЗС заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild, яке оприлюднене на сайті МЗС.

За словами Пристайка, поки у нової влади небагато успіхів у втіленні стратегії деокупації непідконтрольних територій, але позитивним моментом зокрема є повернення полонених українців.

«Те, що зробили, є кроками до полегшення перемовин. Німеччина і Франція навіть говорять про «відновлення довіри між сторонами», — сказав міністр.

Водночас він наголосив, що «так далеко не заходив би», бо про відновлення довіри до Росії не йдеться.

«Про яку довіру можна говорити? Навіть після зустрічі у «нормандському форматі» в Парижі російські війська продовжують вбивати та ранити наших солдатів. На жаль, наші очікування щодо припинення обстрілів досі не виправдались», — сказав Пристайко.

Нагадаємо, Пристайко застеріг Німеччину щодо газової залежності від Росії.