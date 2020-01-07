Пристайко назвав умови, за яких Україна буде шукати альтернативу Мінську



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Ми не хочемо замороженого конфлікту

Ми не хочемо замороженого конфлікту – міністр

Мінським угодами доведеться шукати заміну, якщо розведення військ на Донбасі затягнеться, а на окупованих територіях в 2020 році не відбудуться вибори.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю газеті Bild, яке оприлюднене на сайті МЗС.

«Давайте відверто говорити. Якщо в 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи Мінську. Це може бути миротворча місія. Втім, це не означає, що ми виходимо із загального Мінського процесу», – сказав він.

Разом з цим він зазначив, що війна на Сході може через це перетворитися на затяжний «заморожений конфлікт».

«Я цього не хочу, але можу це передбачити. Буду відвертий: дійти до замороженого конфлікту ще потрібно. Зараз в нашу сторону стріляють. Звичайно, ми не хочемо замороженого конфлікту. В ідеалі ми хочемо повернути наші землі і наших людей. Але якщо це не вдасться, то принаймні потрібно покласти край вбивствам», – заявив Пристайко.

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Нагадаємо, Пристайко застеріг Німеччину щодо газової залежності від Росії.