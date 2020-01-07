Глава Пентагону запевняє, що США не збираються починати війну з Іраном
Міністр оборони Марк Еспер зазначив, що генерал Сулеймані «був спійманий на місці злочину»
Глава Пентагону Марк Еспер заявив, що США мають намір покласти край війні з Іраном, а не починати її.
Про це він повідомив в інтерв'ю телекомпанії CNN.
«Ми не збираємося починати війну з Іраном, а готуємося до того, щоб покласти їй край. Як я говорив багатьом своїм колегам під час бесід в останні кілька днів, ми хочемо, щоб відбулася деескалація ситуації і щоб Тегеран почав переговори з нами. Ми вважаємо, що на цей час це було б найкраще», - зазначив міністр оборони.
У відповідь на запитання, чи вважає він за доцільне вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, Еспер зазначив, що генерал «був спійманий на місці злочину«.
«Справа в тому, що Сулеймані був спійманий на місці злочину в Багдаді. Один лідер терористичної організації зустрічався з іншим терористичним лідером, щоб синхронізувати і спланувати додаткові атаки на американських військових, дипломатів або об'єкти. Я думаю, ми прийняли правильні заходи, усунувши цих гравців з поля бою», - додав Еспер.
Зазначимо, відносини між Іраком та США загострилися після того, як 3 січня американська армія провела операцію в районі аеропорту Багдада, внаслідок якої був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.
Нагадаємо, в Євросоюзі висловили глибоку стурбованість у зв’язку із заявою Ірану, що він уже не буде дотримуватися обмежень, встановлених Спільним всеосяжним планом дій, і закликали Тегеран дотримуватися його. Євросоюз має намір переконати Іран продовжити виконання своїх зобов’язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій.