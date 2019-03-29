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    Призначена нова технічна експертиза зброї захоплених Росією українських катерів

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    <p>В ході слідчих дій адвокати заявили клопотання про долучення доповіді УВКПЛ ООН, в якій захоплені моряки визнаються наділеними статусом військовополонених</p> - Призначена нова технічна експертиза зброї захоплених Росією українських катерів

    В ході слідчих дій адвокати заявили клопотання про долучення доповіді УВКПЛ ООН, в якій захоплені моряки визнаються наділеними статусом військовополонених

    У четвер і п'ятницю продовжилися слідчі дії щодо військовополонених українських моряків

    Російські слідчі призначили у справі захоплених українських моряків нову технічну експертизу для перевірки працездатності артилерійських установок захоплених військових катерів «Бердянськ» та «Нікополь».

    Про це у Facebook повідомив головний адвокат українських військовополонених Микола Полозов.

    «У четвер і п'ятницю продовжилися слідчі дії щодо військовополонених українських моряків. За ці два дні слідчі зробили ознайомлення адвокатів і військовополонених моряків Володимира Терещенка, Сергія Цибізова, Андрія Оприска з постановами про призначення нової технічної експертизи. Цього разу СУ ФСБ вирішило перевірити працездатність артилерійських установок МБАК «Нікополь» і МБАК «Бердянськ», - написав Полозов.

    Він додав, що в ході слідчих дій адвокати заявили клопотання про долучення доповіді УВКПЛ ООН, в якій захоплені моряки визнаються наділеними статусом військовополонених.

    «У найближчі два тижні з постановами про призначення технічної експертизи будуть ознайомлені всі 24 військовополонених українських моряка та їхні адвокати», - зазначив Полозов.

    Нагадаємо, Слідче управління ФСБ Росії у березні призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

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