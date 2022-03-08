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    Призначене на 19 і 26 березня пробне ЗНО скасували

    У Центрі оцінювання якості освіти зазначили, &laquo;що скоро настане мир, тоді ми зможемо визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання&raquo; - Призначене на 19 і 26 березня пробне ЗНО скасували
    У Центрі оцінювання якості освіти зазначили, «що скоро настане мир, тоді ми зможемо визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання»

    «Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані», — Центр оцінювання якості освіти

    Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, яке було заплановано на 19 і 26 березня, скасовано. Воно не є можливим через вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомляє Центр оцінювання якості освіти.

    «Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані», — йдеться в повідомленні.

    У Центрі зазначили, «що скоро настане мир, тоді ми зможемо визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання».

    Нагадаємо, триває тринадцята добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився.

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    Теги: освіта школа Україна
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    Призначене на 19 і 26 березня пробне ЗНО скасували