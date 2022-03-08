Призначене на 19 і 26 березня пробне ЗНО скасували
«Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані», — Центр оцінювання якості освіти
Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, яке було заплановано на 19 і 26 березня, скасовано. Воно не є можливим через вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомляє Центр оцінювання якості освіти.
«Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані», — йдеться в повідомленні.
У Центрі зазначили, «що скоро настане мир, тоді ми зможемо визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання».
Нагадаємо, триває тринадцята добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився.
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