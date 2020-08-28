Призначення Ситника директором НАБУ визнали неконституційним, — ЗМІ



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Конституційний суд прийшов до висновку, що указ про призначення Ситника не відповідає Основному закону. 24 канал

Офіційно суд про таке рішення не оголошував.

Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело в суді.

Так, Конституційний суд прийшов до висновку, що указ про призначення Ситника є таким, що не відповідає Основному закону.

«Сьогодні КСУ дійсно ухвалив таке рішення. Указ визнано неконституційним», – сказало джерело.

До слова, раніше повідомлялося, що у НАБУ працює чотири куми Ситника. Глава Бюро підтвердив, що керівник головного підрозділу детективів Андрій Калужинський є його кумом.

Також повідомлялося, що в керівництві бюро працює кілька кумів Ситника, крім Калужинського – Борисенко Олег, детектив першого підрозділу детективів, Омельченко Олександр – начальник першого відділу САП ОГП. За не підтвердженою інформацією кумом Ситника також є Олександр Поліщук - начальник відділу по роботі з громадськістю Управління по роботі з громадськістю НАБУ.



