Більше 100 млрд гривень: директор НАБУ Ситник про виведені з Приватбанку кошти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ситник підтвердив співпрацю НАБУ з ФБР щодо справи Приватбанку

Тривалий час йшло кредитування пов'язаних осіб, гроші виходили, а замість грошей фактично не передавалося ніякого реального майна в заставу, - Ситник

Більше 100 мільярдів гривень були виведені колишніми власниками з Приватбанку перед його націоналізацією. Про це в інтерв’ю на Радіо НВ заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

«Це мільярди доларів і зараз, якщо ми говоримо про збитки, спричинення яких досліджується в рамках кримінального провадження, яке ми розслідуємо – це більше 100 мільярдів гривень. І це половина збитків, які фігурують в справах, які зараз фігурують в провадженнях Національного антикорупційного бюро України. Ця сума на сьогоднішній день орієнтовна, тому що у справах, де інкримінуються збитки, важливо, щоб ці збитки були підтверджені відповідними експертними дослідженнями», - наголошує Ситник.

Директор НАБУ також зазначив, що сума, яку назвали в оприлюдненому напередодні журналістами «Слідство.Інфо» розслідуванні «Зірвати банк», у $10 млрд – це приблизно та сума, до якої наближається офіційне розслідування.

«Цю суму я почув вперше, саме $10 млрд, але там якраз мільярди доларів по різним підрахункам, якраз це десь наближається до цієї цифри», - говорить Ситник.

«Якщо говорити коротко, я вчора дивився цей фільм, то суть справи правильно відображена. Тривалий час йшло кредитування пов'язаних осіб. Тобто гроші виходили, а замість грошей фактично не передавалося ніякого реального майна в заставу. Тобто ці кредити не були забезпечені, ніякого належного забезпечення не було. На певному етапі йшло таке накопичення цієї боргової ями. І коли вона вже виросла до такого розміру, що почала загрожувати падінням цього банку, тоді відповідно держава прийняли рішення про націоналізацію, щоб врятувати ситуацію. Якщо коротко говорити, то ситуація така», - зазначив директор НАБУ.

Ситник також підтвердив співпрацю НАБУ з ФБР щодо цієї справи, яка передбачена у меморандумі від 2016 року.

«Ми неодноразово говорили про те, що схеми як корупційні, так і схеми фінансового характеру, рідко закінчуються в Україні. Люди, які заволодівають чужими коштами чи державними, чи іншими, не довіряють Україні і ховають їх в інших країнах. Це характерно для цієї справи. І тому як я вже сьогодні сказав, велика кількість міжнародних правових доручень, щоб дійсно відслідкувати, куди воно ділося», - говорить Ситник. «Можу сказати, що меморандум про співпрацю з ФБР був підписаний ще в 2016-му році. В нас тривала історія взаємовідносин і дійсно ми відчуваємо певну оперативну підтримку в рамках закону і міжнародних норм, тому ми працюємо», - зауважив Ситник.

Директор НАБУ також заявив, що слідча група відчуває величезний тиск з боку зацікавлених осіб, які володіють значними ресурсами.

«Те, що я зараз бачу як слідчий, дійсно, там є вкрай сумнівні транзакції і вкрай сумнівні операції, які врешті-решт і призвели до націоналізації банку для того, щоб врятувати взагалі ситуацію на банківському ринку. І дійсно держава величезну діру перекривала за рахунок державних ресурсів. Це також встановлено по справі. Тому це все там відпрацьовується, і розуміємо, що від нас чекають відповідь. Ми через цю справу відчуваємо постійний тиск в парламенті. І адепти олігархів, які були причетні до цієї банківської установи, вони постійно через своїх адептів в різних структурах намагаються постійно зробити так, щоб зупинити нас чи забрати в нас якісь повноваження, це вже відбувалось раніше. Або ось сьогодні розглядали подання про невідповідність Конституції указу про призначення, тобто ідуть постійні спроби зупинить все це. Ми розумієм, що чим швидше ми все це розслідуємо, то можливо менше буде тиску з приводу всього цього», - вважає Артем Ситник.

Директор НАБУ наголошує, що знайти виведені з банку кошти легше, ніж їх повернути. «Знайти гроші і майно зараз не є великою проблемою, тому що все ж таки міжнародна спільнота створила певні механізми для того, щоб пошук цих активів був ефективним. Більшою проблемою є повернення цих коштів, тому що запорука повернення таких коштів дуже складний процес. Пошук і блокування це процес не такий складний, а більш складний – це повернення, тому що запорукою цього повернення є вирок суду. В нас, як ми бачимо, до створення Антикорупційного суду справи слухались навіть не складні роками, і зараз Антикорупційний суд почав їх розглядати, доводити до якихось логічних вироків. Тобто, якщо буде така динаміка, як зараз в Антикорупційному суді, якщо ці справи почнуть рухатись і почнуться вироки, то це прямий шлях для повернення коштів, тому що насправді коштів заблоковано і арештовано дуже багато як в Україні, так і за її межами», - вважає Артем Ситник.