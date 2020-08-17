У НАБУ працює чотири куми Ситника, - ЗМІ



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Раніше Ситник підтверджував, що керівник головного підрозділу детективів Калужинський є його кумом

В НАБУ працює як мінімум чотири куми директора відомства Артема Ситника, в тому числі і його заступник, але керівник НАБУ на пряме запитання про кумівство розповів про прозорість конкурсів. Повідомляє Обозреватель.

Відповідаючи на питання кореспондента Depo.ua, чи правда, що працівників НАБУ поєднують не лише робочі, а й особистісні стосунки – кумівство, і чи вважає він, що така ситуація є прийнятною для антикорупційного органу, Ситник відповів, що «ситуації такої немає».

«Настільки прозорих і відкритих конкурсів, які проводилися в Антикорупційному бюро, в жодному правоохоронному державному органі не було. Ми в цьому плані 6 років співпрацювали з Радою громадського контролю, представники громадськості були на цих конкурсах. З 656 працівників НАБУ я був знайомий лише з 13 до призначення. Про деяких я дізнаюся, коли вони приходять на роботу», – заявив він.

При цьому, коли вже інший журналіст уточнив у Ситника, «чи є детективи його кумами», Ситник відповів:

«Спеціально для вас повторю. Відбір персоналу у НАБУ відбувається на підставі відкритого прозорого конкурсу. Директор НАБУ не входить до жодної конкурсної комісії. Після того, як процес відбору закінчився, в якому я не беру участь, я призначаю. Тому ніякого кумівства, ніяких відносин, які впливали б на рішення конкурсної комісії, у нас немає», – відповів Ситник.

Нагадаємо, раніше Артем Ситник підтвердив, що керівник головного підрозділу детективів Андрій Калужинський, є його кумом. Про це він заявив в інтерв'ю на Громадському.

«Так», - сказав директор НАБУ, відповідаючи на запитання журналіста про правдивість інформації стосовно того, чи є Калужинський його кумом.

«Він (Калужинський – ред.) проходив конкурс, і громадська рада також цей факт досліджувала. І там достатньо жорстко був підхід до відбору», – зазначив Ситник.

Також повідомлялося, що в керівництві бюро працює кілька кумів Ситника, крім Калужинського – Борисенко Олег, детектив першого підрозділу детективів, Омельченко Олександр – начальник першого відділу САП ОГП. За не підтвердженою інформацією кумом Ситника також є Олександр Поліщук - начальник відділу по роботі з громадськістю Управління по роботі з громадськістю НАБУ.

Нагадаємо, раніше Ситник не захотів відповідати на питання про справу Коломойського і свою землю в окупованому Криму.