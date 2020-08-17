Ситник заявив, що НАБУ не розслідує заяву ексначальника відділу ДБР Корецького щодо тиску на телеканал «Прямий»



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Прохальна частина заяви щодо злочинів не була підслідна антикорупційному бюро, тому ми її направили за належністю. Не в ДБР - Артем Ситник

Директор НАБУ повідомив, що заяву передали для розслідування іншому правоохоронному органу

Національне антикорупційне бюро наразі не розслідує заяву колишнього керівника слідчої групи, начальника третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР Олега Корецького, в якій він повідомив про правопорушення з боку очільників ДБР Олександра Соколова та Олександра Бабікова з метою тиску на телеканал «Прямий».

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник під час підсумкової пресконференції.

Ситник зазначив, що заяву передали для розслідування іншому правоохоронному органу.

«Я цю заяву не читав особисто, але наскільки мені доповідали, то там в заяві йде мова нібито про протиправні дії, але прохальна частина щодо злочинів, які нас просять зареєструвати, вони не були підслідні антикорупційному бюро. Тому наскільки я пригадую, ми її направили за належністю. Не в ДБР», – уточнив Артем Ситник.

Як повідомляв «Главком», 21 липня начальник третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР Олег Корецький написав заяву до директора НАБУ Артема Ситника про вчинення кримінального правопорушення керівниками ДБР Соколовим і Бабіковим.

Після оприлюднення заяв про правопорушення з боку керівництва ДБР, тиск на слідчих з метою затягувати розслідування справ проти п’ятого президента Петра Порошенка та відсутність у них складу злочину Олег Корецький був звільнений з ДБР начебто у зв’язку з «скороченням штату».

Раніше в інтерв’ю «Главкому» Корецький заявив, що його постараються звільнити з ДБР.