Проблему, яка загрожувала зриву запуску ринку електроенергії, усунено



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Запуск ринку електричної енергії був на грані зриву

Торги на внутрішньодобового ринку відновлено

Державне підприємство «Оператор ринку» відзвітувало про відновлення роботи програмного комплексу, що блокувало запуск ринку електричної енергії.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

«Дієздатність програмного комплексу XMtrade®/PXS для можливості здійснення торгів на внутрішньодобовому ринку відновлено! Запрошуємо учасників ринку до торгів», - йдеться у повідомленні, опублікованому в ніч на понеділок 1 липня.

Напередодні пізно ввечері представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що у неділю о 15.00 мав запуститися внутрішньодобовий ринок (ВДР), але цього станом на 23.00 так і не сталося. Таким чином запуск ринку електроенергії був на грані зриву.

«Зараз проводимо аналіз можливих наслідків та способів оперативного реагування», - резюмував представник президента в Кабміні.

У пресслужбі держпідприємства «Оператор ринку» пояснили, що 30 червня було прийнято рішення про зупинення торгів на внутрішньодобовому ринку на 01 та 02 години 1 липня.

Нагадаємо, 27 липня відбувся перший аукціон із продажу електроенергії.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України поклав публічні спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на державні компанії НАЕК «Енергоатом», АТ «Укргідроенерго» та оператора системи передачі «Укренерго».

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати у відповідності зі стандартами Європейського Союзу (ЄС), повинен бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».