Продавав тепловізори і військову оптику росіянам. США вимагають видачі громадянина України, якого затримав Ізраїль

Громадянин Ізраїлю і України звинувачується у постачанні оборонної продукції до Росії

Затриманому інкримінується поставка оборонного спорядження до Росії без ліцензії від офіційних інстанцій Сполучених Штатів

Державна прокуратура Ізраїлю звернулася в окружний суд в Єрусалимі з клопотанням про дозвіл на екстрадицію Ігоря Панчернікова, видачі якого вимагає США. Як пише видання Vesty.co.il, Панчерніков має два громадянства – ізраїльське і українське. Він був затриманий у червні. Йому інкримінується поставка оборонного спорядження до Росії без ліцензії від офіційних інстанцій Сполучених Штатів.

Прокуратура клопоче про визнання Панчернікова таким, що підлягає екстрадиції і про продовження його арешту до винесення нового рішення.

У клопотанні зазначено, що Ігор Панчерніков був узятий під варту 18 червня по прохання американської адміністрації США. Одночасно у США були затримані його спільники.

Суд в Єрусалимі неодноразово продовжував арешт Панчернікова. Представник прокуратури обгрунтовував клопотання про продовження тим, що затриманий може втекти.

У Сполучених Штатах Панчернікова і його спільників звинувачують у злочинній змові з метою незаконного експорту оборонного спорядження до Росії. Згідно з матеріалами справи, поставки приладів нічного бачення, термічних сенсорів та іншої електрооптичної апаратури здійснювалися в період з 2016 по 2020 рік.

Слідство має в своєму розпорядженні широку доказову базу, що включає квитанції, рахунки, заявки на поставку обладнання, іншу фінансову документацію і ділову переписку. Американські слідчі встановили, що Панчерніков і його спільники фальсифікували супровідні документи, вказуючи неправдиві відомості про експортовані товари і занижували їхню вартість.

Згідно з підозрами, Панчерніков здійснював правопорушення, перебуваючи за межами Ізраїлю. Максимальне покарання, яке загрожує йому за американськими законами - 20 років позбавлення волі.

Справу Панчернікова в Ізраїлі ведуть співробітниця міжнародного відділу держпрокуратури адвокатка Ефрат Глазер і відділ головного штабу поліції Ізраїлю зі зв'язків з Інтерполом.

Адвокат Алекс Гафні, що представляє інтереси Панчернікова, повідомив про те, що суд зробив запит у прокуратури щодо необхідності подальшого утримання його довірителя під вартою. Гафні також повідомив, що захист заявить протест проти наміру екстрадувати Панчернікова до США.