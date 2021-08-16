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    Продавав тепловізори і військову оптику росіянам. США вимагають видачі громадянина України, якого затримав Ізраїль

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    Громадянин Ізраїлю і України звинувачується у постачанні оборонної продукції до Росії - Продавав тепловізори і військову оптику росіянам. США вимагають видачі громадянина України, якого затримав Ізраїль

    Громадянин Ізраїлю і України звинувачується у постачанні оборонної продукції до Росії

    Фото: shutterstock

    Затриманому інкримінується поставка оборонного спорядження до Росії без ліцензії від офіційних інстанцій Сполучених Штатів

    Державна прокуратура Ізраїлю звернулася в окружний суд в Єрусалимі з клопотанням про дозвіл на екстрадицію Ігоря Панчернікова, видачі якого вимагає США. Як пише видання Vesty.co.il, Панчерніков має два громадянства – ізраїльське і українське. Він був затриманий у червні. Йому інкримінується поставка оборонного спорядження до Росії без ліцензії від офіційних інстанцій Сполучених Штатів.

    Прокуратура клопоче про визнання Панчернікова таким, що підлягає екстрадиції і про продовження його арешту до винесення нового рішення.

    У клопотанні зазначено, що Ігор Панчерніков був узятий під варту 18 червня по прохання американської адміністрації США. Одночасно у США були затримані його спільники.

    Суд в Єрусалимі неодноразово продовжував арешт Панчернікова. Представник прокуратури обгрунтовував клопотання про продовження тим, що затриманий може втекти.

    У Сполучених Штатах Панчернікова і його спільників звинувачують у злочинній змові з метою незаконного експорту оборонного спорядження до Росії. Згідно з матеріалами справи, поставки приладів нічного бачення, термічних сенсорів та іншої електрооптичної апаратури здійснювалися в період з 2016 по 2020 рік.

    Слідство має в своєму розпорядженні широку доказову базу, що включає квитанції, рахунки, заявки на поставку обладнання, іншу фінансову документацію і ділову переписку. Американські слідчі встановили, що Панчерніков і його спільники фальсифікували супровідні документи, вказуючи неправдиві відомості про експортовані товари і занижували їхню вартість.

    Згідно з підозрами, Панчерніков здійснював правопорушення, перебуваючи за межами Ізраїлю. Максимальне покарання, яке загрожує йому за американськими законами - 20 років позбавлення волі.

    Справу Панчернікова в Ізраїлі ведуть співробітниця міжнародного відділу держпрокуратури адвокатка Ефрат Глазер і відділ головного штабу поліції Ізраїлю зі зв'язків з Інтерполом.

    Адвокат Алекс Гафні, що представляє інтереси Панчернікова, повідомив про те, що суд зробив запит у прокуратури щодо необхідності подальшого утримання його довірителя під вартою. Гафні також повідомив, що захист заявить протест проти наміру екстрадувати Панчернікова до США.

    Теги: Росія прокуратура суд США Ізраїль санкції арешт адвокат українці військова техніка екстрадиція
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    Продавав тепловізори і військову оптику росіянам. США вимагають видачі громадянина України, якого затримав Ізраїль