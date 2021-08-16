Пожежі навколо Єрусалима: населення евакуюють, Ізраїль може звернутися за міжнародною допомогою

Хмари щільного важкого диму, що піднімаються з районів лісових пожеж, добре видно в Єрусалимі, сильний вітер несе їх в сторону столиці

У країні оголошено загальний заклик пожежних, на гасіння вогню відправлені військові вертольоти

У Ізраїлі триває боротьба з великою пожежею в єрусалимських горах, яка виникла 15 серпня. Сьогодні вогонь перекинувся на три будинки в селищі Гиват-Йеарім, жителі якого були завчасно евакуйовані.

Як повідомляє видання Vesty.co.il, вогонь просувається до населених пунктів Цуба, Мевасерет-Ціон, Евен-Сапір. Віддано розпорядження про евакуацію населення з цих місць. У гасінні полум'я задіяні 10 літаків пожежної авіації.

These are not just fires - These are arsons - terror attacks perpertrated by Palestinian Arabs all over Jerusalem, Israel



pic.twitter.com/g0igr5TlhG — Eretz Israel (@EretzIsrael) August 16, 2021

Командування ВПС ЦАХАЛа направило кілька вертольотів «Ясур» 669-го рятувально-евакуаційного підрозділу на допомогу пожежним.

Поліція готується до евакуації лікарні «Хадасса Ейн-Керем», але поки відповідного розпорядження не надійшло. Служба безпеки медичного центру віддала розпорядження звільнити підземну стоянку.

Раніше в пожежній службі Ізраїлю був оголошений загальний заклик співробітників. Відповідний наказ підписав голова Служби пожежної охорони і порятунку генерал-лейтенант Деді Симхи. Загальний заклик означає, що на роботу повинні вийти всі пожежні, включаючи які перебувають у відпустці.

До пожежних приєдналися співробітники Єврейського національного фонду, що відповідають за лісонасадження. Вони разом з бригадами пожежогасіння беруть участь в боротьбі з вогнем у найбільших осередках горіння.

The huge forest fire west of #Jerusalem now. Thousands are being evacuated from the villages and communities in its path. 10 fire fighting planes and firemen from across the country are battling the blaze thats out of control. #PrayForJerusalem pic.twitter.com/lBoGgpwMo1 — Eretz Israel (@EretzIsrael) August 15, 2021

Крім того, генерал звернувся до політичного керівництва Ізраїлю з проханням про залучення міжнародної допомоги в гасінні пожежі. Прем'єр-міністр Нафталі Беннет віддав розпорядження розглянути прохання.

Пізніше надійшло повідомлення, що міністр закордонних справ Яір Лапід звернувся до свого грецького колеги Нікоса Дандіасу з проханням вислати пожежний літак для гасіння пожежі в єрусалимських горах. Плануються аналогічні звернення до урядів Італії, Кіпру, Франції та інших держав.

Зазначимо, що пожежа відновився сьогодні у ранкові години, коли температура повітря різко підвищилася і посилилися вітри. У місцях, де відкрите горіння не вдалося повністю погасити до настання темряви, знову виникли великі осередки вогню.