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    Пожежі навколо Єрусалима: населення евакуюють, Ізраїль може звернутися за міжнародною допомогою

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    Хмари щільного важкого диму, що піднімаються з районів лісових пожеж, добре видно в Єрусалимі, сильний вітер несе їх в сторону столиці - Пожежі навколо Єрусалима: населення евакуюють, Ізраїль може звернутися за міжнародною допомогою

    Хмари щільного важкого диму, що піднімаються з районів лісових пожеж, добре видно в Єрусалимі, сильний вітер несе їх в сторону столиці

    Фото: AFP

    У країні оголошено загальний заклик пожежних, на гасіння вогню відправлені військові вертольоти

    У Ізраїлі триває боротьба з великою пожежею в єрусалимських горах, яка виникла 15 серпня. Сьогодні вогонь перекинувся на три будинки в селищі Гиват-Йеарім, жителі якого були завчасно евакуйовані.

    Як повідомляє видання Vesty.co.il, вогонь просувається до населених пунктів Цуба, Мевасерет-Ціон, Евен-Сапір. Віддано розпорядження про евакуацію населення з цих місць. У гасінні полум'я задіяні 10 літаків пожежної авіації.

    Командування ВПС ЦАХАЛа направило кілька вертольотів «Ясур» 669-го рятувально-евакуаційного підрозділу на допомогу пожежним.

    Поліція готується до евакуації лікарні «Хадасса Ейн-Керем», але поки відповідного розпорядження не надійшло. Служба безпеки медичного центру віддала розпорядження звільнити підземну стоянку.

    Раніше в пожежній службі Ізраїлю був оголошений загальний заклик співробітників. Відповідний наказ підписав голова Служби пожежної охорони і порятунку генерал-лейтенант Деді Симхи. Загальний заклик означає, що на роботу повинні вийти всі пожежні, включаючи які перебувають у відпустці.

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    Пожежі навколо Єрусалима: населення евакуюють, Ізраїль може звернутися за міжнародною допомогою
    Пожежі навколо Єрусалима: населення евакуюють, Ізраїль може звернутися за міжнародною допомогою
    Пожежі навколо Єрусалима: населення евакуюють, Ізраїль може звернутися за міжнародною допомогою
    Пожежі навколо Єрусалима: населення евакуюють, Ізраїль може звернутися за міжнародною допомогою
    Пожежі навколо Єрусалима: населення евакуюють, Ізраїль може звернутися за міжнародною допомогою
    Пожежі навколо Єрусалима: населення евакуюють, Ізраїль може звернутися за міжнародною допомогою

    До пожежних приєдналися співробітники Єврейського національного фонду, що відповідають за лісонасадження. Вони разом з бригадами пожежогасіння беруть участь в боротьбі з вогнем у найбільших осередках горіння.

    Крім того, генерал звернувся до політичного керівництва Ізраїлю з проханням про залучення міжнародної допомоги в гасінні пожежі. Прем'єр-міністр Нафталі Беннет віддав розпорядження розглянути прохання.

    Пізніше надійшло повідомлення, що міністр закордонних справ Яір Лапід звернувся до свого грецького колеги Нікоса Дандіасу з проханням вислати пожежний літак для гасіння пожежі в єрусалимських горах. Плануються аналогічні звернення до урядів Італії, Кіпру, Франції та інших держав.

    Зазначимо, що пожежа відновився сьогодні у ранкові години, коли температура повітря різко підвищилася і посилилися вітри. У місцях, де відкрите горіння не вдалося повністю погасити до настання темряви, знову виникли великі осередки вогню.

    Теги: пожежа Ізраїль літак військові надзвичайні ситуації Єрусалим повітря ліс
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    Пожежі навколо Єрусалима: населення евакуюють, Ізраїль може звернутися за міжнародною допомогою