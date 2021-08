Пожежі навколо Єрусалима: населення евакуюють, Ізраїль може звернутися за міжнародною допомогою

У Ізраїлі триває боротьба з великою пожежею в єрусалимських горах, яка виникла 15 серпня. Сьогодні вогонь перекинувся на три будинки в селищі Гиват-Йеарім, жителі якого були завчасно евакуйовані.

Як повідомляє видання Vesty.co.il, вогонь просувається до населених пунктів Цуба, Мевасерет-Ціон, Евен-Сапір. Віддано розпорядження про евакуацію населення з цих місць. У гасінні полум'я задіяні 10 літаків пожежної авіації.

These are not just fires - These are arsons - terror attacks perpertrated by Palestinian Arabs all over Jerusalem, Israel pic.twitter.com/g0igr5TlhG

Командування ВПС ЦАХАЛа направило кілька вертольотів «Ясур» 669-го рятувально-евакуаційного підрозділу на допомогу пожежним.

Поліція готується до евакуації лікарні «Хадасса Ейн-Керем», але поки відповідного розпорядження не надійшло. Служба безпеки медичного центру віддала розпорядження звільнити підземну стоянку.

Раніше в пожежній службі Ізраїлю був оголошений загальний заклик співробітників. Відповідний наказ підписав голова Служби пожежної охорони і порятунку генерал-лейтенант Деді Симхи. Загальний заклик означає, що на роботу повинні вийти всі пожежні, включаючи які перебувають у відпустці.

До пожежних приєдналися співробітники Єврейського національного фонду, що відповідають за лісонасадження. Вони разом з бригадами пожежогасіння беруть участь в боротьбі з вогнем у найбільших осередках горіння.

The huge forest fire west of #Jerusalem now. Thousands are being evacuated from the villages and communities in its path. 10 fire fighting planes and firemen from across the country are battling the blaze thats out of control. #PrayForJerusalem pic.twitter.com/lBoGgpwMo1