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    Меркель дала пояснення провалу західної коаліції в Афганістані

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    Місія не спрацювала, бо між армією і народом не було зв'язку - Меркель дала пояснення провалу західної коаліції в Афганістані
    Місія не спрацювала, бо між армією і народом не було зв'язку
    Фото: AFP

    В Афганістані настануть важкі часи для тих, «хто вірив у демократію і свободу, особливо для жінок», вважає Меркель

    Німецька канцлерка Ангела Меркель визнала провал військової кампанії західної коаліції в Афганістані. На її думку, спроба створити демократичну державу не спрацювала, що й очікувалося. Про це повідомляє Bild.

    Повідомляється, що сьогодні вона виступила на президії правлячого Християнсько-демократичного союзу (ХДС). У заяві щодо Афганістану вона зазначила, що західний світ переживає важкий час і має зосередитися на порятунку афганців, які хочуть залишити країну через захоплення влади рухом «Талібан».

    Меркель також зазначила, що рішення про вихід з Афганістану було прийнято американцями, в тому числі з внутрішньополітичних причин.

    «Після виведення військ виник ефект доміно ... Чи можуть афганці покинути країну зараз, залежить від талібів і ситуації на кордоні. Багато людей спробують залишити країну», – зазначила вона.

    Щодо хвилі біженців, вона підкреслила зацікавленість Німеччини в тому, щоб її стримувала Туреччина.

    «Ми хотіли побудувати країну з демократичним устроєм, але у нас не вийшло. Між афганськими збройними силами і народом не було ніякого зв'язку, це не спрацювало так, як ми думали», – додала Меркель.

    Вона також сказала, що тепер в Афганістані настануть важкі часи для тих, «хто вірив у демократію і свободу, особливо для жінок».

    До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

    Станом на сьогодні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

    Також 16 серпня генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.

    Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

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    Теги: ЄС США Ангела Меркель ООН армія Афганістан Талібан
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    Меркель дала пояснення провалу західної коаліції в Афганістані