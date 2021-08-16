Деталі резонансного вбивства, хаос в Афганістані. Новини 16 серпня за хвилину

Міністерство закордонних справ майже з усіма українцями в Афганістані установило зв'язок та опрацьовує можливі шляхи евакуації

«Главком» зібрав головні новини за 16 серпня

МОЗ зробив важливу заяву щодо наступного спалаху коронавірусу та плані на вакцинацію: хочуть щепити не менше ніж 50% українців до кінця 2021 року.

Генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані. Антоніу Гутерреш попередив, що гуманітарна криза в Афганістані зачепить щонайменше 18 мільйонів осіб, а це половина населення країни.

В Афганістані 16 серпня люди в розпачі штурмували літаки, щоб покинути країну.

На міжнародному валютному ринку на тлі подій в Афганістані дорожчає долар. Події в Афганістані згодом можуть вплинути на економічну ситуацію у світі.

У захопленому талібами Афганістані залишаються близько 50 українців. Міністерство закордонних справ майже з усіма ними установило зв'язок та опрацьовує можливі шляхи евакуації.

Радником нового командувача Збройних сил став генерал Назаров, якого судили за катастрофу Іл-76.

Скандальний ексзаступник глави Служби зовнішньої розвідки Семочко виграв суд про поновлення на посаді. Напередодні Верховний Суд України визнав протиправним та скасував указ колишнього президента України Петра Порошенка про звільнення Семочка.

У захопленому талібами Афганістані залишаються близько 50 українців. Міністерство закордонних справ майже з усіма ними установило зв'язок та опрацьовує можливі шляхи евакуації.

У будинку напередодні застреленого криворізького мера Павлова поліція знайшли дві записки.

Депутатка назвала імовірну дату виборів мера Кривого Рогу. За її словами, за процедурою в жовтні провести вибори вже неможливо, оскільки виборчий процес, зокрема формування комісій, стартує вже наприкінці серпня.

Зміна клімату: посуха вже загрожує центральній Україні. Якщо влада наразі не проведе іригаційну реформу, Україна втратить величезні масиви чорноземів.

Російський суд засудив кримських татар у «справи Хізб ут-Тахрір». Мусульманам Руслану Нагаєву, Ельдару Кантімірову, Леуру Халілову та Руслану Месуту присудили від 12 до 18 років колонії.

Олег Блохін та Олексій Михайличенко, які очолюють Комітет національних збірних Української асоціації футболу, назвали склад збірної України на матчі з Казахстаном і Францією. Збір національної команди розпочнеться 29 серпня в Києві.

США розглядають можливість позбавити Росію статусу країни з ринковою економікою. Розслідування пов'язане зі скаргою американських компаній, які імпортують з Росії аміачну селітру.

Нацбанк вводить в обіг монети, присвячені 30-річчю незалежності України. Приблизна ціна золотої пам’ятної монети номіналом 250 грн буде становити 140 тис. гривень.