Проект «Біла балаклава» планував зірвати вибори в Україні – СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Моренець для стимулювання протестів знімав відео для інтернету від імені «Білої балаклави»



СБУ розкрила новий план Росії щодо зриву виборів в Україні

СБУ затримала учасника проекту так званої «Білої балаклави» Євгена Моренця, які планував зрив виборчого процесу одразу після першого туру виборів президента України.

Про це заявив на брифінгу заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

«СБУ зірвала чергові деструктивні плани РФ - проект так званої «Білої балаклави», члени якої, діючи за вказівками, що надходили з Москви, з осені 2018 року готували зрив виборчого процесу одразу після закінчення першого туру виборів Президента України. Учора був затриманий Євген Моренець, які розміщував в мережі Інтернет відеоролики від імені так званої «Білої балаклави», - сказав Кононенко.

За його словами, Моренець та його спільники розпочали організаційні заходи з втягування в протиправну діяльність керівників громадських об’єднань та окремих активістів з різних регіонів України, аби спровокувати їх організувати масові протестні заходи одразу після закінчення голосування нібито через фальсифікації під час виборів.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація готує силовий сценарій на період виборів 2019 в Україні.