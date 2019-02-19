СБУ: Росія готує силовий сценарій на вибори в Україні



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Російським спецслужбам поставили завдання «закрити питання українських виборів»

Служба безпеки попереджає про втручання Росії у вибори

Російська Федерація готує силовий сценарій на період виборів 2019 в Україні. Про це на брифінгу заявив заступник голови Служби безпеки Віктор Кононенко.

За його словами, Росія готує силовий сценарій втручання у вибори в Україні 2019.

«Росія не зупиняється у своїх намірах знищити українську державу. Про це свідчить як риторика спецслужб РФ, так і інформація, якою ми володіємо», - зазначив Кононенко.

Він також додав, що російським спецслужбам поставили завдання «закрити питання українських виборів».

Напередодні повідомлялося, що ЦВК утворила 199 окружних комісій на вибори президента.

Також експерт розказала, скільки переселенців змінили місце голосування.