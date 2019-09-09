Години запитань до уряду з’являться лише у жовтні



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Уряд Олексія Гончарука на засіданні парламенту

Кабінет міністрів був сформований лише 29 серпня, тому давайте трішки почекаємо, - заявив Разумков

Календарним планом не передбачено години запитань до уряду в п’ятницю 13-го та 20-го вересня.

Про це сказав спікер парламенту України Дмитро Разумков.

«Лунало багато запитань щодо години запитань до уряду в цю п’ятницю. Календарним планом не передбачено години запитань до уряду в п’ятницю 13-го та 20-го вересня», - сказав він.

«Це пов’язано з тим, що відповідно до статті 96 КУ Кабінет міністрів не пізніше 15 вересня повинен подати до Верховної Ради України проект закону про державний бюджет України на наступний рік», - пояснив Разумков.

Також подається доповідь про виконання бюджету поточного року. Крім того, згідно зі статтею 227 Регламенту ВРУ та статті 11 закону «Про КМУ» програма діяльності уряду передається до парламенту в місячний термін після формування Кабміну:

«Я хотів би нагадати, що Кабінет міністрів був сформований лише 29 серпня, тому давайте трішки почекаємо», - додав Разумков.

Він зазначив, що на пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань, зокрема державний бюджет України на 2020 рік.

Нагадаємо також, що Рада завтра планує розглянути використання ядерної енергії та штрафи за перевантажені фури.

Джерело: Еспресо ТВ