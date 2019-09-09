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    Години запитань до уряду з’являться лише у жовтні

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    Уряд Олексія Гончарука на засіданні парламенту - Години запитань до уряду з’являться лише у жовтні
    Уряд Олексія Гончарука на засіданні парламенту

    Кабінет міністрів був сформований лише 29 серпня, тому давайте трішки почекаємо, - заявив Разумков

    Календарним планом не передбачено години запитань до уряду в п’ятницю 13-го та 20-го вересня.

    Про це сказав спікер парламенту України Дмитро Разумков.

    «Лунало багато запитань щодо години запитань до уряду в цю п’ятницю. Календарним планом не передбачено години запитань до уряду в п’ятницю 13-го та 20-го вересня», - сказав він.

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    «Це пов’язано з тим, що відповідно до статті 96 КУ Кабінет міністрів не пізніше 15 вересня повинен подати до Верховної Ради України проект закону про державний бюджет України на наступний рік», - пояснив Разумков.

    Також подається доповідь про виконання бюджету поточного року. Крім того, згідно зі статтею 227 Регламенту ВРУ та статті 11 закону «Про КМУ» програма діяльності уряду передається до парламенту в місячний термін після формування Кабміну:

    «Я хотів би нагадати, що Кабінет міністрів був сформований лише 29 серпня, тому давайте трішки почекаємо», - додав Разумков.

    Він зазначив, що на пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань, зокрема державний бюджет України на 2020 рік.

    Нагадаємо також, що Рада завтра планує розглянути використання ядерної енергії та штрафи за перевантажені фури.

    Джерело: Еспресо ТВ

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    Кабмін Верховна Рада уряд Дмитро Разумков Олексій Гончарук
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