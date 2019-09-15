Маркарова повідомила, яка мінімальна зарплата закладена у держбюджет-2020



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«Якесь більше збільшення цієї цифри (мінімальної зарплати. – Ред.) не відповідало б росту продуктивності», - пояснила міністр фінансів

Мінімальна заробітна плата у 2020 році зросте на 550 грн і становитиме 4723 грн.

Про це на пресконференції у неділю повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

«Мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет, збільшується на 550 грн. І складатиме станом на 1 січня 2020 року 4723 грн. Це відповідає показникам зростання. І ми вважаємо, що якесь більше збільшення цієї цифри не відповідало б росту продуктивності. А наше головне завдання - економічне зростання, в тому числі через зростання продуктивності», - сказала Маркарова.

Як відомо, Кабмін 15 вересня подасть проект держбюджету-2020 до Верховної Ради.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомляв, що на пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань, зокрема державний бюджет України на 2020 рік.

Нагадаємо, відповідно до ч.2 ст. 153 регламенту Верховної Ради уряд щороку подає до парламенту проект закону про державний бюджет на наступний рік до 15 вересня поточного року.

До слова, дефіцит держбюджету вже перевищив мільярд гривень.

Джерело: УНН