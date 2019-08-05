Дефіцит держбюджету вже перевищив мільярд гривень



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Держбюджет у січні - липні зведено з дефіцитом в 1,1 млрд грн

Загальний фонд Державного бюджету в січні - липні 2019 року було виконано з дефіцитом у сумі 1,1 млрд грн. Про це повідомили в прес-службі Мінфіну з посиланням на оперативні дані Держказначейства.

Як наголошується в повідомленні, в перші сім місяців 2019 року спеціальний фонд зведений з профіцитом у 8,7 млрд грн, насамперед, завдяки надплановим надходженням від пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

«Дефіцит загального фонду Державного бюджету було профінансовано за рахунок запозичень, тоді як надходження від приватизації склали всього 0,4 млрд грн (що складає 2,1% від річного плану). В рамках управління ліквідністю було прийнято рішення про заміщення надходжень від приватизації внутрішніми запозиченнями в першій половині року. У той же час, для фінансування бюджету вкрай важливо забезпечити початок великої приватизації вже в цьому році», - йдеться в повідомленні.

Державні запозичення по загальному фонду державного бюджету в січні - липні цього року склали близько 311,5 млрд грн. При цьому, платежі з погашення державного боргу в цей період становили 248,9 млрд гривень, додали в Мінфіні.

Також нагадаємо, що Нацбанк подвоїв обсяги купівлі валюти.