  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дефіцит держбюджету вже перевищив мільярд гривень

    • Розсилка
    Дефіцит держбюджету вже перевищив мільярд гривень

    Держбюджет у січні - липні зведено з дефіцитом в 1,1 млрд грн

    Загальний фонд Державного бюджету в січні - липні 2019 року було виконано з дефіцитом у сумі 1,1 млрд грн. Про це повідомили в прес-службі Мінфіну з посиланням на оперативні дані Держказначейства.

    Як наголошується в повідомленні, в перші сім місяців 2019 року спеціальний фонд зведений з профіцитом у 8,7 млрд грн, насамперед, завдяки надплановим надходженням від пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

    Читайте також

    «Дефіцит загального фонду Державного бюджету було профінансовано за рахунок запозичень, тоді як надходження від приватизації склали всього 0,4 млрд грн (що складає 2,1% від річного плану). В рамках управління ліквідністю було прийнято рішення про заміщення надходжень від приватизації внутрішніми запозиченнями в першій половині року. У той же час, для фінансування бюджету вкрай важливо забезпечити початок великої приватизації вже в цьому році», - йдеться в повідомленні.

    Державні запозичення по загальному фонду державного бюджету в січні - липні цього року склали близько 311,5 млрд грн. При цьому, платежі з погашення державного боргу в цей період становили 248,9 млрд гривень, додали в Мінфіні.

    Також нагадаємо, що Нацбанк подвоїв обсяги купівлі валюти.

    Читайте також
    економіка гроші Держбюджет фінансування фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ