Прогноз погоди на 28 лютого в Україні: подекуди мокрий сніг та дощ

Прогноз погоди на 28 лютого в Україні

Останній день цієї зими буде теплим, але похмурим

В останній день цієї зими, 28 лютого, в Україні буде хмарна та плюсова погода.

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

Так, синоптики прогнозують вночі в Україні невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Найтепліше буде на Заході України. Там температура прогріється до +6...+8 градусів. Водночас жителям фактично усіх областей доведеться потерпати від снігу з дощем.

У центральних регіонах країни температура повітря коливається від +2 до + 4 градусів. Там також сніжитиме.

Жителям Сходу вдасться уникнути опадів. Сніжитиме лише на Сумщині. Водночас там синоптики також прогнозують похолодання. Температура повітря опуститься до +2...+4 градусів.

Прогноз погоди на 28 лютого

На Півдні також буде сухо, однак хмарно. Середня температура повітря там становитиме +3...+5 градусів тепла.

У Києві у неділю, 28 лютого, вночі також очікується невеликий дощ та мокрий сніг, в решту часу без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.