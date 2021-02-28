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    Прогноз погоди на 28 лютого в Україні: подекуди мокрий сніг та дощ

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    Прогноз погоди на 28 лютого в Україні - Прогноз погоди на 28 лютого в Україні: подекуди мокрий сніг та дощ
    Прогноз погоди на 28 лютого в Україні

    Останній день цієї зими буде теплим, але похмурим

    В останній день цієї зими, 28 лютого, в Україні буде хмарна та плюсова погода.

    Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

    Так, синоптики прогнозують вночі в Україні невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

    Найтепліше буде на Заході України. Там температура прогріється до +6...+8 градусів. Водночас жителям фактично усіх областей доведеться потерпати від снігу з дощем.

    У центральних регіонах країни температура повітря коливається від +2 до + 4 градусів. Там також сніжитиме.

    Жителям Сходу вдасться уникнути опадів. Сніжитиме лише на Сумщині. Водночас там синоптики також прогнозують похолодання. Температура повітря опуститься до +2...+4 градусів.

    Прогноз погоди на 28 лютого
    Прогноз погоди на 28 лютого

    На Півдні також буде сухо, однак хмарно. Середня температура повітря там становитиме +3...+5 градусів тепла.

    У Києві у неділю, 28 лютого, вночі також очікується невеликий дощ та мокрий сніг, в решту часу без істотних опадів.

    На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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