День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого

Сьогодні не варто загадувати бажання чи будувати плани на майбутнє

28 лютого, День працівників патрульно-постової служби України,День штурманської служби авіації збройних сил України, Всесвітній день кравців. Віряни вшановують пам'ять преподобного Василія Посника.

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День штурманської служби авіації збройних сил України

Щорічно 28 лютого Україна відзначає державне професійне свято – День штурманської служби авіації Збройних Сил. Подію затверджено у 2008 році за ініціативи міністра оборони України.

День штурманської служби авіації Збройних Сил України створений задля того, аби привітати службовців з професійним святом та подякувати їм за кропітку працю, а також для підвищення престижу штурманської служби.

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День працівників патрульно-постової служби України

День працівників патрульно-постової служби України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2010 року. Підрозділ патрульно-постової служби в Україні створено у 2006 році, покликаний забезпечувати правопорядок та безпеку у громадських місцях, дотримання правил громадського порядку, розкриття злочинів та їх попередження.

Всесвітній день кравців

Всесвітній день кравця, що відзначається 28 лютого, приурочений до дня народження видатного творця швейної машинки – Вільяма Хоу.

Щорічно весь світ долучається до святкування урочистості, що пов’язана із професією, яка забезпечує населення елементами вбрання. Ще з давніх часів вбрання застосовувалося у якості захисту тіла від холоду, сонця та укусів дрібних тварин.

Перші кравці використовували шкіру тварин та листя рослин для виготовлення одягу. Ця професія є однією з найдавніших у людському суспільстві, адже в усі часи ми потребували надійного захисту від умов навколишнього середовища. Найпоширенішими інструментами для роботи швачки є ножиці, голка та нитки. З появою швейної машинки створювати вбрання стало набагато простіше, тому ім’я сера Вільяма Хоу заслуговує бути увіковіченим на сторінках історії.

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Яке сьогодні релігійне свято

28 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Василія Посника (Сповідника). Він був ченцем, який постраждав за часів імператора Лева Ісавра в VIII столітті. Тоді почалося сильне гоніння за шанувальниками ікон. Валилій і його друг Прокіп Декаполіт зазнали чимало страждань. Їх разом кинули до в'язниці, де вони перебували до смерті імператора. Після визволення продовжили свій чернечий подвиг. Помер Василій у глибокій старості 750 року.

Що не можна робити цього дня

Не можна робити коштовних покупок.

Не варто загадувати бажання чи будувати плани на майбутнє – вони не справдяться.

Заборонено пити алкоголь.

Народні прикмети і традиції

Сонячний день – рік буде урожайним;

Йде дощ – влітку чекайте на хорошу погоду;

Похмурий день – до нічного заморозку.

Пам’ятні події 28 лютого

202 рік до н. е. – Лю Бан сідає на китайський престол як перший імператор династії Хань;

1066 рік – відкривається Вестмінстерське абатство;

1654 рік – польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликає запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій;

1700 рік – Швеція переходить на власний календар, що діяв до 1712 року;

1854 рік – засновують Республіканську партію США;

1922 рік – Велика Британія в односторонньому порядку припиняє свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність;

1935 рік – у дослідницькій установі DuPont (Вілмінгтон, Делавер, США) виготовляють перший зразок нейлону;

1971 рік – у Ліхтенштейні підтверджують законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах;

1984 рік – Майкл Джексон виграє майже всі нагороди «Греммі» – вісім, чим установив своєрідний досі неперевершений рекорд;

1986 рік – у центрі Стокгольма двома пострілами вбивають прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме, авторитетного в усьому світі політичного діяча, очільника міжнародної неурядової організації «Незалежна комісія з питань роззброєнь»;

1988 рік – у Сумгаїті (Азербайджан) вчиняють погром вірменського населення;

2013 рік – Бенедикт XVI, 265-ий Папа Римський, зрікається престолу;

2022 рік – Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Нестор, Василь, Микола, Арсен, Купріян, Мелетій, Нифонт, Домніка, Кіра, Марина.