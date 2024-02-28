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День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого

Діана Гасюк
glavcom.ua
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
28 лютого – День штурманської служби авіації збройних сил України
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто загадувати бажання чи будувати плани на майбутнє

28 лютого, День працівників патрульно-постової служби України,День штурманської служби авіації збройних сил України, Всесвітній день кравців. Віряни вшановують пам'ять преподобного Василія Посника.

День штурманської служби авіації збройних сил України

День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого фото 1

Щорічно 28 лютого Україна відзначає державне професійне свято – День штурманської служби авіації Збройних Сил. Подію затверджено у 2008 році за ініціативи міністра оборони України.

День штурманської служби авіації Збройних Сил України створений задля того, аби привітати службовців з професійним святом та подякувати їм за кропітку працю, а також для підвищення престижу штурманської служби.

День працівників патрульно-постової служби України

День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого фото 2

День працівників патрульно-постової служби України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2010 року. Підрозділ патрульно-постової служби в Україні створено у 2006 році, покликаний забезпечувати правопорядок та безпеку у громадських місцях, дотримання правил громадського порядку, розкриття злочинів та їх попередження.

Всесвітній день кравців

День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого фото 3

Всесвітній день кравця, що відзначається 28 лютого, приурочений до дня народження видатного творця швейної машинки – Вільяма Хоу.

Щорічно весь світ долучається до святкування урочистості, що пов’язана із професією, яка забезпечує населення елементами вбрання. Ще з давніх часів вбрання застосовувалося у якості захисту тіла від холоду, сонця та укусів дрібних тварин.

Перші кравці використовували шкіру тварин та листя рослин для виготовлення одягу. Ця професія є однією з найдавніших у людському суспільстві, адже в усі часи ми потребували надійного захисту від умов навколишнього середовища. Найпоширенішими інструментами для роботи швачки є ножиці, голка та нитки. З появою швейної машинки створювати вбрання стало набагато простіше, тому ім’я сера Вільяма Хоу заслуговує бути увіковіченим на сторінках історії.

Яке сьогодні релігійне свято

28 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Василія Посника (Сповідника). Він був ченцем, який постраждав за часів імператора Лева Ісавра в VIII столітті. Тоді почалося сильне гоніння за шанувальниками ікон. Валилій і його друг Прокіп Декаполіт зазнали чимало страждань. Їх разом кинули до в'язниці, де вони перебували до смерті імператора. Після визволення продовжили свій чернечий подвиг. Помер Василій у глибокій старості 750 року.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна робити коштовних покупок.
  • Не варто загадувати бажання чи будувати плани на майбутнє – вони не справдяться.
  • Заборонено пити алкоголь.

Народні прикмети і традиції

  • Сонячний день – рік буде урожайним;
  • Йде дощ – влітку чекайте на хорошу погоду;
  • Похмурий день – до нічного заморозку.

Пам’ятні події 28 лютого

  • 202 рік до н. е. – Лю Бан сідає на китайський престол як перший імператор династії Хань;
  • 1066 рік – відкривається Вестмінстерське абатство;
  • 1654 рік – польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликає запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій;
  • 1700 рік – Швеція переходить на власний календар, що діяв до 1712 року;
  • 1854 рік – засновують Республіканську партію США;
  • 1922 рік – Велика Британія в односторонньому порядку припиняє свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність;
  • 1935 рік – у дослідницькій установі DuPont (Вілмінгтон, Делавер, США) виготовляють перший зразок нейлону;
  • 1971 рік – у Ліхтенштейні підтверджують законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах;
  • 1984 рік – Майкл Джексон виграє майже всі нагороди «Греммі»  – вісім, чим установив своєрідний досі неперевершений рекорд;
  • 1986 рік – у центрі Стокгольма двома пострілами вбивають прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме, авторитетного в усьому світі політичного діяча, очільника міжнародної неурядової організації «Незалежна комісія з питань роззброєнь»;
  • 1988 рік – у Сумгаїті (Азербайджан) вчиняють погром вірменського населення;
  • 2013 рік – Бенедикт XVI, 265-ий Папа Римський, зрікається престолу;
  • 2022 рік – Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Нестор, Василь, Микола, Арсен, Купріян, Мелетій, Нифонт, Домніка, Кіра, Марина.

Теги: ЗСУ авіація населення Україна рекорд Майкл Джексон незалежність Швеція

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