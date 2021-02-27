Синоптики дали прогноз на перший день весни

Весна почнеться невеликими дощами і мокрим снігом

Перший день цьогорічної весни – 1 березня – в Україні буде дощовим, місцями можливий навіть мокрий сніг, температура повітря коливатиметься від 5° морозу до 5° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

«1 березня у західних, північних та центральних областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом», – повідомили синоптики.

У вихідні на більшій частині території країни невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, завтра в Карпатах помірні опади, налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Завтра вдень у західній частині місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура найближчої доби 1-6° тепла, на крайньому заході та півдні країни вдень до плюс 10°; в неділю та понеділок вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах вночі 1-5° морозу, вдень близько 0°.

На Київщині завтра часом невеликий дощ. Температура вночі 1-4° тепла, вдень 4-6°.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань, який у своїх розрахунках використовує старовинну методику – Брюсів календар, що враховує вплив на погоду розташування планет Сонячної системи, – розрахував, якою буде весна 2021 року.

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