«Прогрестех-Україна» допоможе Харківському авіаінституту збільшити кількість майбутніх інженерів



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Директор «Прогрестех-Україна» Олег Уруський та ректор Харківського авіаційного інституту Микола Нечипорук

Компанія хоче зацікавити ще більше молоді опановувати інженерні спеціальності

Компанія «Прогрестех-Україна» уклала договір про співпрацю з Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (ХАІ), щоб допомогти підвищити популярність інженерних спеціальностей серед харківських абітурієнтів.

«Договір про співпрацю, зокрема, передбачає допомогу з боку «Прогрестех-Україна» у популяризації інженерних професій та професійній орієнтації серед молоді. Метою цієї форми партнерства є ширше залучення здібних молодих людей до підготовки на базі ХАІ кваліфікованих інженерів для аерокосмічної галузі», - зазначається в повідомленні.

Зокрема в компанії розглядають можливість створення віртуального сервісу для абітурієнтів з метою популяризації інженерних спеціальностей. За інформацією компанії, онлайн додаток інформуватиме про кар’єрні можливості в сучасній інженерії, освітньо-професійні програми технічних вишів, переваги дуальних програм інженерної освіти та умови участі в них.

В компанії зазначили, що активізація набору до ХАІ дасть змогу перезапустити програму цільової підготовки студентів харківського вишу до інженерної роботи в «Прогрестех-Україна». Зокрема, доступ до поглибленого навчання інженерній справі планується відкрити студентам ХАІ, починаючи з 3-го курсу бакалаврату. Раніше слухачами такої програми могли стати лише студенти магістратури.

Нагадаємо, «Прогрестех-Україна» спільно з українськими університетами, починаючи з 2014-2015 навчального року, реалізує комплекс освітніх інженерних програм, що базуються на стандартах сучасного інжинірингу.

Компанія також має власні навчальні центри в Києві, Харкові й Дніпрі, що стали базою для проведення циклічних регіональних курсів із підготовки студентів і випускників вишів до професійної інженерної роботи. Загалом упродовж шести років компанія сертифікувала 380 випускників своїх навчальних програм.

Запуск освітнього напряму діяльності компанії ініціював засновник міжнародного холдингу Progresstechgroup Володимир Кульчицький.

Компанія «Прогрестех-Україна» на сьогодні є найбільшою компанією Progresstechgroup - міжнародного холдингу зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас, США). У складі Progresstechgroup є низка інжинірингових центрів у Європі й Північній Америці та 14 офісів по всьому світі.

В Україні групу також репрезентують конструкторський центр Аеро ДС, українські підрозділи компаній PT-Americas, Tucana Engineering і Соupi.