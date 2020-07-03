Харків посилює карантин: що зміниться



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Карантин у Харкові посилюють через зростання хворих на коронавірус Фото: Суспільне.Харків

Обмеження торкнуться роботи ресторанів і кінотеатрів

У Харкові посилили деякі карантинні обмеження. Ресторани і кафе будуть працювати до 22:00, також обмежать роботу кінотеатрів.

Про це повідомляє KharkivToday.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань надзвичайних ситуацій.

Карантин у Харкові посилюють через зростання хворих на коронавірус. В області п'ятий день перевищено один з показників МОЗ - динаміка захворюваності.

«Є пропозиція запровадження більш жорстких заходів. Це стосується насамперед обмеження роботи кінотеатрів, проведення масових заходів більше ніж 10 осіб. Крім того, заборонити роботу закладів громадського харчування, де немає літніх майданчиків, крім надання замовлень на винос», - заявив перший віце-мер Ігор Терехов.

Він також запропонував обмежити роботу кафе і ресторанів до 22:00. За підсумком всі члени комісії проголосували «за» впровадження озвучених обмежень. Терехов попросив поліцію проконтролювати виконання карантинних норм.

Наразі точно не відомо, які обмеження в роботі кінотеатрів.

Відзначимо, вранці в Харківській ОДА засідала регіональна комісія з питань надзвичайних ситуацій, яка постановила, що рішення про посилення карантину прийматиме місцева влада.

За минулу добу в Харківській області зафіксовано 48 випадків коронавірусу і три випадки смерті. Загальна кількість хворих в області зросла до 2255.

Коронавірус в Україні

Всього 46763

Хворіють 24993

Одужали 20558

Померли 1212

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу. За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 27, вчора - 12. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212. Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих.

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.