У США випробовують ракетний двигун, що має замінити російський
Компанія ULA 1 липня оголосила, що двигун BE-4 прибув на завод у Декатурі, штат Алабама
Другий двигун мають доставити на завод цього місяця
Американська компанія Blue Origin передала компанії ULA (United Launch Alliance) для випробувань перший ракетний двигун BE-4, що може замінити російський РД-180.
Про це повідомляє Space News.
«Blue Origin цього тижня доставила ракетний двигун BE-4 компанії United Launch Alliance», – йдеться у повідомленні.
У Twitter компанія ULA 1 липня оголосила, що двигун BE-4 прибув на завод у Декатурі, штат Алабама.
The @blueorigin #BE4 engine for #VulcanCentaur arrived at our Decatur, AL factory. ULA’s next-gen rocket is on track for launch in 2021! #CountdowntoVulcan pic.twitter.com/sojI1ON8D2— ULA (@ulalaunch) July 1, 2020
Другий двигун мають доставити на завод також цього місяця.
ULA поставила за мету у 2021 році здійснити свою першу місію на ракеті-носії VulcanCentaur, яка має стати наступницею ракети-носія Atlas-5, котру ULA пропонує тепер на ринку космічних послуг. Перший ступінь нинішньої версії ракети Atlas оснащено двокамерним двигуном РД-180 російського виробництва.
ULA намагається отримати один з двох контрактів, які Космічні сили США цього літа укладуть з підрядниками для запуску у космос десятків супутників у період між 2022 та 2027 роками.
До слова, 2 серпня 2017 року, незважаючи на всі заяви російських посадовців, енергетика Росії сильно залежна від обладнання німецької компанії Siemens. За словами експерта, Росія не може замінити німецькі турбіни власним виробництвом.
Нагадаємо, 1 червня китайська ракета вивела на орбіту два супутники, які планується використовувати для широкого спектра робіт. Супутники, які несла ракета Long March-2D, були успішно доставлені на орбіту.
Як повідомлялося, американська компанія SpaceX 8 липня планує запустити ракету-носій Falcon-9, яка виведе на орбіту 57 супутників системи Starlink. Два супутники дистанційного зондування компанії BlackSky призначені для мультиспектральної зйомки Землі.