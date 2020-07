У США випробовують ракетний двигун, що має замінити російський

Другий двигун мають доставити на завод цього місяця

Американська компанія Blue Origin передала компанії ULA (United Launch Alliance) для випробувань перший ракетний двигун BE-4, що може замінити російський РД-180.

Про це повідомляє Space News.

«Blue Origin цього тижня доставила ракетний двигун BE-4 компанії United Launch Alliance», – йдеться у повідомленні.

У Twitter компанія ULA 1 липня оголосила, що двигун BE-4 прибув на завод у Декатурі, штат Алабама.

The @blueorigin #BE4 engine for #VulcanCentaur arrived at our Decatur, AL factory. ULA’s next-gen rocket is on track for launch in 2021! #CountdowntoVulcan pic.twitter.com/sojI1ON8D2