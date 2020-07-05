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    У світі

    У США випробовують ракетний двигун, що має замінити російський

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    <p>Компанія ULA 1 липня оголосила, що двигун BE-4 прибув на завод у Декатурі, штат Алабама</p> - У США випробовують ракетний двигун, що має замінити російський

    Компанія ULA 1 липня оголосила, що двигун BE-4 прибув на завод у Декатурі, штат Алабама

    Другий двигун мають доставити на завод цього місяця

    Американська компанія Blue Origin передала компанії ULA (United Launch Alliance) для випробувань перший ракетний двигун BE-4, що може замінити російський РД-180.

    Про це повідомляє Space News.

    «Blue Origin цього тижня доставила ракетний двигун BE-4 компанії United Launch Alliance», – йдеться у повідомленні.

    У Twitter компанія ULA 1 липня оголосила, що двигун BE-4 прибув на завод у Декатурі, штат Алабама.

    Другий двигун мають доставити на завод також цього місяця.

    ULA поставила за мету у 2021 році здійснити свою першу місію на ракеті-носії VulcanCentaur, яка має стати наступницею ракети-носія Atlas-5, котру ULA пропонує тепер на ринку космічних послуг. Перший ступінь нинішньої версії ракети Atlas оснащено двокамерним двигуном РД-180 російського виробництва.

    ULA намагається отримати один з двох контрактів, які Космічні сили США цього літа укладуть з підрядниками для запуску у космос десятків супутників у період між 2022 та 2027 роками.

    До слова, 2 серпня 2017 року, незважаючи на всі заяви російських посадовців, енергетика Росії сильно залежна від обладнання німецької компанії Siemens. За словами експерта, Росія не може замінити німецькі турбіни власним виробництвом.

    Нагадаємо, 1 червня китайська ракета вивела на орбіту два супутники, які планується використовувати для широкого спектра робіт. Супутники, які несла ракета Long March-2D, були успішно доставлені на орбіту.

    Як повідомлялося, американська компанія SpaceX 8 липня планує запустити ракету-носій Falcon-9, яка виведе на орбіту 57 супутників системи Starlink. Два супутники дистанційного зондування компанії BlackSky призначені для мультиспектральної зйомки Землі.

    Росія США космос ракета
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