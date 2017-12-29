Прокуратура подала апеляцію на вирок Шуфричу-молодшому

Прокуратура просить призначити сину нардепа п’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки

Прокуратура Києва подала апеляцію на вирок суду, який засудив до року умовного покарання Нестора Шуфрича-молодшого за наїзд на чоловіка влітку минулого року. Про це «Українській правді» повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець. «Прокуратура подала апеляцію на вирок суду першої інстанції. Ми будемо дотримуватися



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Нестор Шуфрич-молодший у суді

Прокуратура просить призначити сину нардепа п’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки

Прокуратура Києва подала апеляцію на вирок суду, який засудив до року умовного покарання Нестора Шуфрича-молодшого за наїзд на чоловіка влітку минулого року.

Про це «Українській правді» повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

«Прокуратура подала апеляцію на вирок суду першої інстанції. Ми будемо дотримуватися позиції прокурора, який просив для нього вироку п’ять на три (п’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки - ред.)», - сказала вона.

Максимець додала, що ця позиція відповідає проханню потерпілого, який на судовому засіданні просив суд застосувати щодо обвинуваченого найменше покарання, яке передбачено статтею, оскільки Шуфрич-молодший брав участь у його лікуванні та реабілітації.

«Разом із тим прокурор у судовому засіданні просив також позбавити обвинуваченого права керування транспортним засобом, але суд цю норму не застосував. Тому в апеляції будемо просити також і позбавити його права керувати автомобілем», - зазначила речниця.

За її словами, коли буде засідання апеляційного суду, поки не відомо.

Як повідомляв «Главком», 28 грудня відбулося останнє засідання в судовому процесі над Нестором Шуфричем-молодшим. Суд визнав його винним у скоєнні правопорушення та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і звільнити від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік.

Прокуратура вважає покарання сину Шуфрича занадто м’яким.

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