Прокурори вимагають арешту для Кондзелі та заставу у 7,68 мільйонів



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Світлана Кондзеля

Швидше за все суд розгляне запобіжний захід в п'ятницю, 15 листопада.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для чиновниці з Офісу президента Світлани Кондзелі арешт і заставу 7,68 млн гривень. Як повідомило «Главкому» поінформоване джерело – це й є еквівалент тих 300 тис доларів, які вона так і не побачила.

Як повідомляє співрозмовник агентства, швидше за все суд розгляне запобіжний захід для неї в п'ятницю, 15 листопада.

У пресслужбі ВАКС також заявили, що до Вищого антикорупційного суду надійшло два клопотання про обрання запобіжного заходу керівниці одного з Головних департаментів Офісу президента України Світлані Кондзелі та ексзаступниці міністра культури України Вікторії Лісничій.

«Надійшли два клопотання про обрання запобіжного заходу (Лісничій та Кондзелі —ред.)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про затримання Світлани Кондзелі. За даними журналістів, глава департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента отримала 150 тисяч доларів хабаря.

Вона ніби-то просила ці гроші за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і заявляла, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій.

НАБУ затримало, окрім директорки департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі, двох цивільних осіб, підозрюваних у причетності до шахрайського заволодіння $150 тис.