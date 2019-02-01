Прорив греблі в Бразилії: загинули 110 людей



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У Бразилії дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня

Більше 24 тисяч осіб були евакуйовані з небезпечної зони

Кількість загиблих в результаті прориву греблі резервуара з відходами видобування корисних копалин на залізорудній шахті в південно-східній частині Бразилії зросла до 110 людей.

Про це повідомляє Reuters.

«За словами рятувальників, 238 осіб досі вважаються зниклими безвісти», - йдеться в повідомленні.

З жертв вдалося ідентифікувати 71 тіло.

Серед постраждалих - люди, що проживають в цьому районі, і працівники гірничодобувної компанії. В результаті прориву греблі постраждали також рослинність і річки.

Нагадаємо: прорив греблі в районі Белу-Орізонті (штат Мінас-Жерайс) стався 25 січня. У результаті катастрофи більше 24 тисяч осіб були евакуйовані з небезпечної зони.

Бразильська гірничодобувна компанія Vale, якій належала гребля, заявляє, що пожертвує 100 000 доларів сім'ям загиблих.