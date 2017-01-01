«Прорив Саакашвілі»: суд не встановив вини Тимошенко

Крім лідера «Батьківщини», штрафів уникли троє нардепів і прес-секретар колишнього президента Грузії

Мостиський районний суд Львівської області закрив адміністративні справи проти народних депутатів Сергія Власенка, Юлії Тимошенко (ВО «Батьківщина»), Дмитро Добродомов, Юрій Дерев’янко (позафракційні) і прес-секретаря екс-президента Грузії Саакашвілі Дарії Чиж. Про це відомо «Главкому» з постанов райсуду, які



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Юлія Тимошенко і Міхеіл Саакашвілі

Крім лідера «Батьківщини», штрафів уникли троє нардепів і прес-секретар колишнього президента Грузії

Мостиський районний суд Львівської області закрив адміністративні справи проти народних депутатів Сергія Власенка, Юлії Тимошенко (ВО «Батьківщина»), Дмитро Добродомов, Юрій Дерев’янко (позафракційні) і прес-секретаря екс-президента Грузії Саакашвілі Дарії Чиж.

Про це відомо «Главкому» з постанов райсуду, які було винесено протягом грудня.

У судових рішеннях зазначено, що ці особи 10 вересня разом із Міхеілом Саакашвілі незаконно перетнули державний кордон України на пункті пропуску «Шегині», чим порушили вимоги ст.9 Закону України «Про Державний кордон України». За цим фактом прикордонники склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУаАП, Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У підсумку суд визнав, що на момент розгляду справ проти Власенка, Тимошенко, Добродомова, Дерев’янка і Чиж, закінчилися строки накладення адміністративного стягнення. Таким чином, у звязку із закінченням строків притягнення до адмінвідповідальності вина особи не встановлюється.

Крім цього, у вересні-жовтні суддя Мостиського райсуду Юрій Білоус повертав справи щодо Тимошенко і Дерев’янка Державній прикордонній службі для належного оформлення. Виявилося, що прикордонники відповідні протоколине надали для ознайомлення та підписання нардепам-порушникам, не вручили один примірник протоколу та не роз’яснили права і обов’язки.

Загалом, на кінець листопада органи охорони державного кордону склали 33 протоколи про адміністративне правопорушення (ч.2 ст. 204-1 КУаАП) на осіб, котрі 10 вересня разом із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі прорвались через пункт пропуску «Шегині» у Львівській області.

Як відомо, 22 вересня суд оштрафував колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на 3,4 тис. гривень за незаконний перетин кордону «Шегині». Також ДПСУ вручила адміністративний протокол про незаконний перетин державного кордону лідеру ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі перейшов польсько-український кордон ввечері 10 вересня. Кордон прикордонників прорвали прихильники Саакашвілі, які буквально внесли його на український бік кордону.

Генпрокурор пообіцяв притягнути до відповідальності організаторів прориву кордону в «Шегинях» та заявив, що прихильники Саакашвілі знищують державу. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Саакашвілі натомість заявляє, що він і його прихильники не порушували закон на пункті пропуску «Шегині».