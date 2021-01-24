Проросійські бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим тиші
Українські позиції були обстріляні неподалік від Пісків та Водяного
Чотири випадки порушення режиму припинення вогню зафіксовано протягом доби на Донбасі. Як повідомляє пресцентр Операції обʼєднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Піски ворог двічі відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів – підствольний гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
Біля населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї, зазначається в повідомленні.
Бойових втрат серед українських військових немає.
Як повідомлялося раніше, учора було зафіксовано вісім порушень режиму припинення тиші протягом доби.