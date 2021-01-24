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    Проросійські бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим тиші

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    Проросійські бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим тиші
    Фото: Прямий

    Українські позиції були обстріляні неподалік від Пісків та Водяного

    Чотири випадки порушення режиму припинення вогню зафіксовано протягом доби на Донбасі. Як повідомляє пресцентр Операції обʼєднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Піски ворог двічі відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів – підствольний гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

    Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

    Біля населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї, зазначається в повідомленні.

    Бойових втрат серед українських військових немає.

    Як повідомлялося раніше, учора було зафіксовано вісім порушень режиму припинення тиші протягом доби.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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