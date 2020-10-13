Доба на Донбасі: бойовики сім разів порушили режим тиші



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На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не зафіксовано

У понеділок, 12 жовтня, на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, з початком минулої доби, а згодом і у вечірній час з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці неподалік населеного пункту Майорськ – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував українських захисників біля Новолуганського, та двічі – поблизу населеного пункту Камишуваха. Окрім того, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані у районі Оріхового.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська режим припинення вогню порушили один раз. Поблизу населеного пункту Зайцеве зафіксовано три поодиноких постріли з ручного протитанкового гранатомета.

На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

«Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника», – резюмується у звіті.

До слова, президент Зеленський пообіцяв піти з посади президента, якщо не зможе «закінчити війну».