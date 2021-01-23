Проросійські бойовики на Донбасі вісім разів порушували режим тиші

Протягом суботи українські позиції обстрілювались поблизу Водяного, Авдіївки та Опитного

Вісім порушень режиму вогню було зафіксовано протягом суботи, 23 січня, в районі проведення операції Обʼєднаних сил. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Південного, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Гнутове ворог двічі відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів – ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 36 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.