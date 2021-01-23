  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Проросійські бойовики на Донбасі вісім разів порушували режим тиші

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql rrkovp55 a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m" dir="auto">Про факти порушення режиму припинення вогню повідомлено пре - Проросійські бойовики на Донбасі вісім разів порушували режим тиші
    Про факти порушення режиму припинення вогню повідомлено пре
    Фото з відкритих джерел

    Протягом суботи українські позиції обстрілювались поблизу Водяного, Авдіївки та Опитного

    Вісім порушень режиму вогню було зафіксовано протягом суботи, 23 січня, в районі проведення операції Обʼєднаних сил. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Південного, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Гнутове ворог двічі відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів – ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

    Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

    У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 36 вибухонебезпечних предметів.

    Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

    Читайте також:

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі ДСНС СЦКК Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies