«Просто бандитизм якийсь», «Коли ви підете?». В прямий ефір з Путіним потрапили незручні питання



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Під час «Прямої лінії» росіяни хотіли поставити Путіну чимало дуже провокативних запитань

Сьогодні під час традиційної щорічної «Прямої лінії» з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої росіяни могли поставити свої запитання, серед іншого, через смс-повідомлення, на екранах з’явилися кілька дуже провокативних і некомпліментарних запитань та реплік.

Зокрема, це: «Питання лише одна: коли ви підете?», «Ти при владі довше, ніж Брєжнєв. А ми як жили у злиднях, так і живемо», «Коли у Росії з’являться податок «просто так» та штраф «а яка різниця»?» тощо.

Як повідомлялось, під час «Прямої лінії» Путін також продовжував наполягати, що західні санкції йдуть РФ лише на користь, а також не втомлювався повторювати, що РФ не окупувала Донбас. Путін також розказав про проблеми, які Медведчук бере близько до серця.