Путін продовжує наполягати, що західні санкції йдуть РФ лише на користь



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Путін вважає, що Росію, як і Китай, штучно стримують Скріншот трансляції на YouTube на каналі НТВ

Президент країни-агресора не втомлюється повторювати, що РФ не окупувала Донбас

Президент РФ Володимир Путін наполягає, що західні санкції проти Росії вдарили по Євросоюзу більше, ніж по Росії. Про це він сказав під час «Прямої лінії», що транслюється низкою російських каналів.

«Ми ні з ким не сварилися, і бажання сваритися у нас немає. Росія втратила 50 млрд, а Європа 240 млрд (валюта не вказала, але очевидно, йдеться про американські долари)», - зазначив він.

Президент країни-агресора також додав, що РФ завдяки санкціям розпочала програму імпортозаміщення.

«По-перше, Росія почала думати про імпортозаміщення. У Радянському союзі і нової Росії не було вітчизняного морського двигуна. «Ми за кілька років це зробили, причому не тільки не поступаються, але і перевершують західні аналоги», - говорить він. якби йому 10 років сказали, що Росія буде виробляти продукти сільського господарства на $25,7 млрд, то ніхто б не повірив».

Путін також додав, що, на його думку, найближчим часом зовнішньополітична ситуація для РФ не зміниться, і що Росію, як і Китай, штучно стримують як економічно сильні країни.

«Кардинально нічого не зміниться. КНР не має відношення до Криму і Донбасу. Нас звинувачують, що ми Донбас окупували, це повна нісенітниця. Китай не має до цього відношення, але тарифи на їхні товари, ті ж санкції, збільшуються. Сенс тільки в одному - стримуванні Китаю. Те ж саме відбувається в відношенні Росії.