Путін розказав про проблеми, які Медведчук бере близько до серця



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Путін з зі своїм кумом Медведчуком

Путін розказав, за яких умов відпустить українських в'язнів

Сьогодні під час «Прямої лінії», що транслюється низкою російських каналів, президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що питання звільнення українців, які перебувають у російських в'язницях «ніколи не зникали з поля зору російських і українських політиків».

«Віктор Медведчук дійсно цим займався. Віктор Володимирович бере ці проблеми близько до серця», - зазначив він у відповідь про перспективи у мінських переговорів після виборів в Україні та про те, чи звертався до Путіна Віктор Медведчук щодо українських моряків.

За словами Путіна, нещодавно було поставлено питання про звільнення українських моряків, затриманих після Керченської інциденту. «Питання подібного роду повинні вирішуватися в комплексі. Ми повинні подумати про те, як буде вирішена доля тих людей, які для нас небайдужі, в тому числі громадян РФ, які перебувають в Україні», - зазначив він.

З вуст ведучої прозвучало, що до Путіна багато питань надходять з України, і що його туди запрошують з візитом - зокрема, таке запрошення нібито прозвучало від Одесита.

Сьогодні під час «Прямої лінії» Путін також продовжував наполягати, що західні санкції йдуть РФ лише на користь, а також не втомлювався повторювати, що РФ не окупувала Донбас.