Як українці бачать встановлення миру на Донбасі – соцопитування
Компромісні перемовини з агресором або продовження військового стримування – найбільш популярні думки щодо того, як встановити мир на Донбасі
Найбільш популярний серед українців метод повернення Донбасу – пошук компромісу з Кремлем на представниками «ЛНР/ДНР». Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та Центром «Соціальний моніторинг» 7-10 червня.
Так, на питання «Яким чином слід домагатися встановлення миру на Донбасі?» 43% опитаних назвали переговори та компроміс із керівництвом Росії, а також «Л/ДНР» основним шляхом, яким можна домогтися миру на Донбасі.
Найбільше прихильників цієї думки – на Донбасі та півдні України (62,3% та 70,2% відповідно). Примітно, що в Києві компромісні переговори з агресором підтримують 30,2%.
Поєднання військового стримування «Л/ДНР» із міжнародними санкціями проти Росії виступають 31% опитаних. Більше всього за цю ідею виступають на Західній Україні (51,3%) та в столиці (45,9%).
Близько 7% виступають за активні наступальні дії. Приблизно ж стільки – за замороження конфлікту, відгороджуючись від «Л/ДНР» та не визнаючи їх офіційно.