Як українці бачать встановлення миру на Донбасі – соцопитування



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Майже половина мешканців Києва виступають за військове стримування «Л/ДНР» в поєднанні з санкціями Фото: сайт Міністерства оборони України

Компромісні перемовини з агресором або продовження військового стримування – найбільш популярні думки щодо того, як встановити мир на Донбасі

Найбільш популярний серед українців метод повернення Донбасу – пошук компромісу з Кремлем на представниками «ЛНР/ДНР». Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та Центром «Соціальний моніторинг» 7-10 червня.

Так, на питання «Яким чином слід домагатися встановлення миру на Донбасі?» 43% опитаних назвали переговори та компроміс із керівництвом Росії, а також «Л/ДНР» основним шляхом, яким можна домогтися миру на Донбасі.

Найбільше прихильників цієї думки – на Донбасі та півдні України (62,3% та 70,2% відповідно). Примітно, що в Києві компромісні переговори з агресором підтримують 30,2%.

Поєднання військового стримування «Л/ДНР» із міжнародними санкціями проти Росії виступають 31% опитаних. Більше всього за цю ідею виступають на Західній Україні (51,3%) та в столиці (45,9%).

Близько 7% виступають за активні наступальні дії. Приблизно ж стільки – за замороження конфлікту, відгороджуючись від «Л/ДНР» та не визнаючи їх офіційно.

Результати опитування, яке проводилось 7-10 червня

Опитування проводилось 7-10 червня 2019 року. Авдиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом населеного пункту та регіоном. Вибіркова сукупність: 2001 респондент. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: 2,3%.