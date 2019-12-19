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    Протести у Франції: Макрон планує змінити пенсійну реформу

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    Протести у Франції: Макрон планує змінити пенсійну реформу

    Уряд Франції розпочав переговори про зміни у законопроєкті

    Французький уряд у середу, 18 грудня, розпочав переговори з профспілками про потенційні зміни в знаменному законопроєкті пенсійної реформи, які стали причиною страйків по всій країні.

    Про це повідомляє AP.

    Як зазначається, на прохання президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністр країни Едуард Філіпп зустрівся з лідерами профспілок та представниками груп роботодавців з метою провести переговори про можливі зміни до пакету реформ.

    До слова, 5 грудня у Франції розпочалися масштабні протести, які тривали одразу в багатьох містах, серед яких Париж, Ліон, Марсель та Нант. У результаті страйків було припинено роботу громадського транспорту та зачинено лікарні та школи.

    Нагадаємо, минулого тижня у Франції, через масовий страйк, який триває з початку грудня, було обмежено рух транспортних засобів.

    пенсійна система Франція Париж Еммануель Макрон страйк
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