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    Путін і Макрон обговорили транзит газу через Україну

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    Путін і Макрон обговорили транзит газу через Україну

    Путін і Макрон провели телефонну розмову 17 грудня

    Президент Російської Федерації Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон обговорили транзит російського газу через Україну.

    Про це повідомляє сайт президента Росії.

    Повідомляється, що Путін і Макрон провели телефонну розмову 17 грудня, під час якого обговорили питання транзиту російського газу в країни Євросоюзу через територію України.

    Путін висловив вдячність Макрону за хорошу організацію 9 грудня о Парижі саміту в «нормандському форматі».

    Лідери дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям, які йдуть в руслі імплементації мінського «Комплексу заходів».

    Президент Росії підкреслив необхідність послідовного здійснення спільно узгоджених кроків, включаючи правове оформлення особливого статусу Донбасу, забезпечення режиму припинення вогню і обмін утримуваними особами.

    Наразі між Нафтогазом та Газпромом діє угода, у межах якої Газпром зобов’язаний постачати газу через українську ГТС до Європи. Однак термін цієї угоди спливає 31 грудня 2019 року, що надасть можливість Росії перекрити «трубу» вже з 1 січня 2020 року, адже нової угоди про транзит все ще не уклали.

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    Як повідомлялося, Україна закликала США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, під санкції США щодо «Північного потоку-2» можуть потрапити 350 німецьких компаній.

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