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    Протести у США: подружжя зі зброєю зустріло темношкірих бунтарів біля свого будинку (відео)

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    Чоловік і жінка зі зброєю в руках охороняли вхід до своєї оселі - Протести у США: подружжя зі зброєю зустріло темношкірих бунтарів біля свого будинку (відео)
    Чоловік і жінка зі зброєю в руках охороняли вхід до своєї оселі

    Бунтарі прямували до будинку мера міста, який розташований неподалік від будинку Макклоскі

    У місті Сент-Луїс, штат Міссурі, біле подружжя вийшла зі свого будинку до темношкірих протестувальників з пістолетом і автоматичною гвинтівкою.

    Як пише Mirror, близько 300 темношкірих протестувальників прорвалися через огорожу до будинку сім'ї Макклоскі, але там на них чекали господарі з пістолетом і напівавтоматичного гвинтівкою AR-15 (продається в США як цивільна зброя).

    Інцидент стався в одному з багатих районів міста. Бунтарі прямували до будинку мера міста Ліди Крюсон, який розташований неподалік від будинку Макклоскі.

    На відео видно, як чоловік і жінка зі зброєю в руках охороняють вхід до своєї оселі. Періодично вони направляють зброю у бік непроханих гостей.

    Протестувальники йшли до мера міста з-за того, що на днях в мережі виявилися імена 40 тис. чоловік, які підписали петицію з вимогою позбавити фінансування поліцію.

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    Протести у США: подружжя зі зброєю зустріло темношкірих бунтарів біля свого будинку (відео)
    Протести у США: подружжя зі зброєю зустріло темношкірих бунтарів біля свого будинку (відео)
    Протести у США: подружжя зі зброєю зустріло темношкірих бунтарів біля свого будинку (відео)
    Протести у США: подружжя зі зброєю зустріло темношкірих бунтарів біля свого будинку (відео)
    Протести у США: подружжя зі зброєю зустріло темношкірих бунтарів біля свого будинку (відео)

    Крюсон вже вибачилася перед підписантами петиції і зазначила, що листи і петиції, які приходили на її ім'я - це публічна інформація.

    «Я не хотіла завдавати кому-небудь шкоду своїми діями», - сказала вона і уточнила, що влада міста намагається бути наразі максимально відкритою.

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