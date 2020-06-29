Іран видав ордер на арешт Трампа



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Президент США Дональд Трамп розсварився з Іраном

Влада Ірану просить Інтерпол допомогти затримати американського президента

Прокуратура Ірану видала ордер на арешт президента США Дональда Трампа і попросив Інтерпол допомогти у його затриманні.

Про це повідомило іранське державне агентство IRNA.

Прокурор Тегерану Алі Мехр повідомив, що Дональд Трамп та ще понад 30 політичних та військових представників США брали участь у вбивстві генерала Касема Сулеймані в Багдаді. В Ірані їм пред'явлені «звинувачення у вбивстві і тероризмі».

Мехр додав, що президент США опинився на чолі списку підозрюваних, та що його переслідування триватиме навіть після завершення його президентського терміну.

Прокурор підкреслив, що судова влада Ірану видала розпорядження про притягнення цих людей до відповідальності та вимагає присвоєння їм червоного статусу через Інтерпол.

Втім, ЗМІ акцентують увагу на тому, що навряд чи Інтерпол відгукнеться на прохання Ірану, оскільки його керівні принципи забороняють здійснювати дії політичного характеру.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила до Конгресу офіційне обґрунтування військової операції, внаслідок якої в ніч на 3 січня 2020 року було вбито іранського військового генерала Касема Сулеймані.

Ще в лютому міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф оцінив ймовірність війни між Тегераном та Вашингтоном. За словами Заріфа, після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді Іран та Сполучені Штати Америки були дуже близькі до війни. Він додав, що відносини між країнами досі залишаються напруженими.