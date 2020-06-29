Українець зі зброєю намагався потрапити до Росії



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Чоловіка зі зброєю затримали в пункті пропуску «Мілове» Фото: ДПСУ

Автомобіль зі зброєю допоміг ідентифікувати службовий собака

На кордоні з Росією службовці Державної прикордонної служби України виявили зброю в українця, який намагався потрапити до Росії. Про це повідомляє ДПСУ.

Чоловіка затримали в пункті пропуску «Мілове». Ним виявився 53-річний українець, який заховав серед особистих речей заборонені предмети.

Автомобіль зі зброєю допоміг ідентифікувати службовий собака.

«Відтак під час огляду багажного відділення легковика прикордонники разом із працівниками ДФС виявили шість бойків до 5.45 мм АК-74, 1 йоржик та 6 штук шептало з 5 пружинами до 9-мм пістолета Макарова», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Контрабанда».

Нагадаємо, 29 червня Угорщина відкрила всі пункти пропуску на кордоні з Україною.