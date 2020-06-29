  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп поширив відео з расистським гаслом

    • Розсилка
    Дональда&nbsp;Трампа звинувачують у посиленні&nbsp;расової напруженості в&nbsp;США&nbsp; - Трамп поширив відео з расистським гаслом
    Дональда Трампа звинувачують у посиленні расової напруженості в США 

    За чотири години після публікації відео Трамп видалив його

    У неділю, 28 червня, президент США Дональд Трамп поширив у соцмережі Twitter відео, на якому один з його прихильників декілька разів скандував гасло «Біла влада». Цю фразу часто використовують ультраправі білі націоналісти.

    Трамп поширив це відео і подякував людям на ньому за підтримку.

    Президент США опублікував це повідомлення на тлі кризи та дебатів про расову дискримінацію у США, спричинених резонансними вбивствами білими поліцейськими афроамериканців, - Джорджа Флойда і Рейшара Брукса.

    Трамп за цей крок наразився на критику як з боку демократів, так і окремих однопартійців. Зокрема, єдиний темношкірий сенатор-республіканець Тім Скотт відразу дорікнув президенту США. «Він не повинен був поширювати відео, він повинен був просто його прибрати», - зазначив сенатор, назвавши відео «образливим», цитує агенція новин dpa.

    За чотири години після публікації Трамп таки видалив це повідомлення.

    Згодом у Білому домі повідомили, що Трамп поширив це відео, не прослухавши його.

    «Президент Трамп є великим шанувальником Те-Вілледжес (громада пенсіонерів у штаті Флорида. - Ред.). Він не чув жодної заяви, зробленої на відео. Він побачив величезний ентузіазм з боку багатьох його прихильників», - сказав співробітник пресслужби Білого дому Джадд Дір.

    Трампа звинувачують у посиленні расової напруженості в США впродовж всього його перебування на посаді президента країни. Останніми тижнями він критикував протести проти расової дискримінації та поліцейської жорстокості.

    Джерело: DW

    США Дональд Трамп расизм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ