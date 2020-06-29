Трамп поширив відео з расистським гаслом



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Дональда Трампа звинувачують у посиленні расової напруженості в США

За чотири години після публікації відео Трамп видалив його

У неділю, 28 червня, президент США Дональд Трамп поширив у соцмережі Twitter відео, на якому один з його прихильників декілька разів скандував гасло «Біла влада». Цю фразу часто використовують ультраправі білі націоналісти.

Трамп поширив це відео і подякував людям на ньому за підтримку.

Президент США опублікував це повідомлення на тлі кризи та дебатів про расову дискримінацію у США, спричинених резонансними вбивствами білими поліцейськими афроамериканців, - Джорджа Флойда і Рейшара Брукса.

Трамп за цей крок наразився на критику як з боку демократів, так і окремих однопартійців. Зокрема, єдиний темношкірий сенатор-республіканець Тім Скотт відразу дорікнув президенту США. «Він не повинен був поширювати відео, він повинен був просто його прибрати», - зазначив сенатор, назвавши відео «образливим», цитує агенція новин dpa.

За чотири години після публікації Трамп таки видалив це повідомлення.

Згодом у Білому домі повідомили, що Трамп поширив це відео, не прослухавши його.

«Президент Трамп є великим шанувальником Те-Вілледжес (громада пенсіонерів у штаті Флорида. - Ред.). Він не чув жодної заяви, зробленої на відео. Він побачив величезний ентузіазм з боку багатьох його прихильників», - сказав співробітник пресслужби Білого дому Джадд Дір.

Трампа звинувачують у посиленні расової напруженості в США впродовж всього його перебування на посаді президента країни. Останніми тижнями він критикував протести проти расової дискримінації та поліцейської жорстокості.

Джерело: DW