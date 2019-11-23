Протести в Колумбії: 300 людей поранені, троє загинули



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Протести в Колумбії Фото: Reuters

У столиці країни Боготі введена комендантська година з 21 години до 6 ранку

В результаті протестів у Колумбії загинули три людини, 150 співробітників поліції і 122 учасники протестів були поранені. У столиці країни Боготі введена комендантська година з 21 години до 6 ранку.

Таке розпорядження віддав мер Боготи Енріке Пеньялоса Лондоньо, повідомляє DW.

Президент Колумбії Іван Дуке закликав до «національного діалогу» про соціальну політику, який дозволить «ліквідувати соціальні диспропорції».

Масові протести в Колумбії почалися 21 листопада, тоді близько 200 тисяч людей вийшли на протести в різних містах країни.

Мітингувальники не задоволені політикою консервативного уряду під керівництвом президента Івана Дуке.