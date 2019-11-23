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    Протести в Колумбії: 300 людей поранені, троє загинули

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    Протести в Колумбії - Протести в Колумбії: 300 людей поранені, троє загинули
    Протести в Колумбії
    Фото: Reuters

    У столиці країни Боготі введена комендантська година з 21 години до 6 ранку

    В результаті протестів у Колумбії загинули три людини, 150 співробітників поліції і 122 учасники протестів були поранені. У столиці країни Боготі введена комендантська година з 21 години до 6 ранку.

    Таке розпорядження віддав мер Боготи Енріке Пеньялоса Лондоньо, повідомляє DW.

    Президент Колумбії Іван Дуке закликав до «національного діалогу» про соціальну політику, який дозволить «ліквідувати соціальні диспропорції».

    Масові протести в Колумбії почалися 21 листопада, тоді близько 200 тисяч людей вийшли на протести в різних містах країни.

    Мітингувальники не задоволені політикою консервативного уряду під керівництвом президента Івана Дуке.

    протест Колумбія
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