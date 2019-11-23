Влада Ірану арештувала близько 100 «лідерів» протестів



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Руїни згорілого банку після протестів проти підвищення цін на пальне, Тегеран, Іран, 20 листопада 2019 року Фото: Reuters

Управління комісара ООН з прав людини та інші правозахисні групи вважають, що десятки демонстрантів були вбиті і поранені

Влада Ірану визнала арешт близько 100 ймовірних лідерів протестів, що не вщухають в країні. Один з духовних лідерів Ірану ятолла Ахмад Хатамі 22 листопада у Тегерані сказав вірянам, що «деякі з лідерів заворушень були анархістами, які заслуговують смертного вироку».

Він звинуватив їх у нападах на мечеті та інші ісламські установи. Інші офіційні особи назвали демонстрантів «бандитами» і «бунтівниками» і звинуватили «іноземних ворогів» у «змові» проти іранського керівництва.

Управління комісара ООН з прав людини та інші правозахисні групи вважають, що десятки демонстрантів були вбиті і поранені, а також значно більша, за офіційну, кількість людей опинилася за ґратами.

Тегеран назвав такі оцінки «фальшивими» і заявив, що офіційно підтверджено загибель 9 людей і арешт більш ніж 1000.

Незалежну оцінку ситуації в Ірані ускладнює широкомасштабне блокування доступу до інтернету.

22 листопада США запровадили санкції проти міністра зв’язку Ірану Мохаммада Джавада Азарі-Джахромі за його роль у «широкомасштабній інтернет-цензурі» під час протестів у країні, повідомило Міністерство фінансів США.

Нинішні демонстрації спалахнули після того, як уряд заявив, що почне обмежувати продаж пального в одні руки і підвищувати ціни через те, що економіка країни потерпає від санкцій США.

За повідомленнями джерел, які змогли отримати доступ до інформації, протести упродовж цього тижня поширилися на більш ніж 100 іранських міст, відколи 15 листопада влада ввела обмеження на пальне.