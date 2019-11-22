Іспанія розслідує вплив Росії на дестабілізацію Каталонії — ЗМІ



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РФ може бути причетною до організації протестів в Каталонії

Слідство має встановити, чи причетний так званий Підрозділ 29155 — група агентів з ГРУ Росії — до дестабілізації Каталонії у 2017 році

Іспанські правоохоронці розслідують можливе втручання російських спецслужб у спробу Каталонії вийти зі складу країни.

Про це повідомляє El País з посиланням на три джерела — один серед законодавців та два у правоохоронних органах.

За словами співрозмовників, суддя Високого суду Іспанії Мануель Гарсія-Кастельйон почав закрите розслідування можливого втручання Росії, його доручили Головному інформаційному управлінню Нацполіції, яке спеціалізується на боротьбі з тероризмом.

Так, слідство має встановити, чи причетний так званий Підрозділ 29155 — група агентів з Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії — до дестабілізації Каталонії у 2017 році, коли регіон спробував вийти зі складу Іспанії в односторонньому порядку.

Нагадаємо, Верховний суд Іспанії засудив дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років тюремного ув’язнення за звинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії 2017 року. Зазначається, що колишньому віце-президенту Каталонії Оріолу Жункерасу було винесено найдовший термін на 13 років за підбурювання до заколоту і неправомірне використання державних коштів.

Після оголошення вердикту суду прихильники незалежності Каталонії вийшли на демонстрацію у Барселоні з плакатами, на яких було написано «вільні політичні в’язні».

Перед цим, ще 29 вересня у Каталонії тисячі осіб протестували проти арешту сепаратистів.

Тоді ж у столиці автономної області Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat.

Згодом у Барселоні і Жероні відбулись масові протести сепаратистів.

До слова, глава уряду Каталонії Кім Торра вважає, що необхідно провести новий референдум про незалежність регіону.

Раніше стало відомо, що західні спецслужби виявили секретний підрозділ ГРУ Росії, який дестабілізує Європу, і зокрема причетний до отруєння Скрипалів та спроби перевороту в Чорногорії.