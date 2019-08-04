Протести в Москві: кількість затриманих перевищила 800



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Причина затримань, озвучена російською поліцією, - «різні правопорушення на неузгодженої акції опозиції в Москві»

Російські силовики затримали 828 людей на суботній акції в Москві за чесні вибори, яку не погодила влада міста.

Про це повідомляє правозахисна організація «ОВД-Инфо».

Учасників акції, які вимагали допустити незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи, затримували у різних місцях в центрі міста.

Перед початком акції затримали Любов Соболь — єдину з незалежних кандидаток, яка залишалася на волі. На знак протесту проти недопуску на вибори вона з 13 липня тримає голодування.

У підсумку її оштрафували на 300 тисяч рублів (майже 117 тисяч гривень) за нібито повторне порушення правил проведення мітингу. Після цього її повезли на допит у Слідчий комітет — поки вона є свідком у справі про «масові безлади», яку порушили силовики після акції 27 липня.

Масові акції на підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори в Мосміськдуму проходять у столиці з середини липня. Неузгоджена протестна акція, яка відбулася в суботу, 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.