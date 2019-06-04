Протести в Судані: опозиція проти виборів, які планують провести військові



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Протестувальники обіцяють продовжувати кампанію громадянської непокори, щоб усунути від влади Перехідну військову раду

Один із лідерів опозиції Мадані Аббас Мадані назвав вбивства та поранення учасників протестів «систематичними та спланованими діями з метою гноблення суданського народу»

Опозиція Судану протестує проти наміру військового керівництва країни провести вибори протягом дев’яти місяців.

Так опозиціонери зреагували на заяву військових 4 червня, на наступний день після нападу на табір протестувальників у Хартумі.

Протестувальники обіцяють продовжувати кампанію громадянської непокори, щоб усунути від влади Перехідну військову раду.

«Опозиція відкидає все, що лідер ПВР генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сказав у своїй заяві», – заявив один із лідерів опозиції Мадані Аббас Мадані. Він назвав вбивства та поранення учасників протестів «систематичними та спланованими діями з метою гноблення суданського народу».

Як відомо, 3 червня співробітники спецслужб напали на табір протестувальників біля будівлі міністерства оборони у столиці країни Хартумі. За даними лікарів опозиції, загинуло щонайменше 35 людей.

Після спалаху насильства Перехідна військова рада скасувала всі домовленості з головним опозиційним альянсом – Декларацією сил свободи і змін.

Нагадаємо, Перехідна військова рада керує державою після усунення від влади президента Омара аль-Башира в квітні.

Нагадаємо, колишній президент Судану Омар аль-Башир визнав себе винним у корупції, незаконному користуванні іноземною валютою і відмиванні грошей.

Джерело: Радіо Свобода