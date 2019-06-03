В Судані військові атакували протестувальників, є загиблі



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Посольство США у Хартумі закликало припинити напади на протестувальників Фото: AFP

Попри напад протестувальники продовжили масову акцію сидячого протесту біля військового штабу в Хартумі

Щонайменше дев’ятеро людей загинули, ще кілька отримали поранення внаслідок стрілянини, яку відкрили по сидячому протесту в столиці Судану Хартумі співробітники спецслужб.

Про це 3 червня повідомляє опозиційна група Асоціація фахівців Судану.

«Протестувальники стали жертвою кривавої стрілянини, якою влада намагалася розігнати сидячий протест. У хід пішли бойові кулі та надмірне застосування сили», – заявили в організації.

Зазначається, що попри напад, протестувальники продовжили масову акцію сидячого протесту біля військового штабу в Хартумі.

Своєю чергою посольство США у Хартумі закликало припинити напади на протестувальників.

«Атаки суданських безпекових служб на учасників протесту мусять припинитися. Відповідальність лежить на Перехідній військовій раді», – заявили у посольстві, маючи на увазі орган, який керує державою після усунення від влади президента Омара аль-Башира в квітні.

Sudanese security forces' attacks against protesters and other civilians is wrong and must stop. Responsibility falls on the TMC. — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) 3 июня 2019 г.

Башир керував Суданом з 1989 року, перш ніж його позбавили влади і заарештували в ході військового перевороту. Однак антиурядові протести в країні, які почалися ще за правління президента, не припинилися.

Нагадаємо, колишній президент Судану Омар аль-Башир визнав себе винним у корупції, незаконному користуванні іноземною валютою і відмиванні грошей.

Джерело: Радіо Свобода