В Судані військові атакували протестувальників, є загиблі

Попри напад протестувальники продовжили масову акцію сидячого протесту біля військового штабу в Хартумі

Щонайменше дев’ятеро людей загинули, ще кілька отримали поранення внаслідок стрілянини, яку відкрили по сидячому протесту в столиці Судану Хартумі співробітники спецслужб.

Про це 3 червня повідомляє опозиційна група Асоціація фахівців Судану.

«Протестувальники стали жертвою кривавої стрілянини, якою влада намагалася розігнати сидячий протест. У хід пішли бойові кулі та надмірне застосування сили», – заявили в організації.

Footage captured from livestream shows force used to enter sit-in. Many confimed gunshot wounds. Footage from Buri Rd in front of Navy HQ in #Khartoum, located here: https://t.co/IZZOHEKNLf H/T @EhabTheBeast #اعتصام_القياده_العامه #تسقط_بس #مجزرة_القيادة_العامة #SudanUprising pic.twitter.com/LbmdRzJqPQ